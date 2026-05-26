menu
25.4 C
Chania
Τρίτη, 26 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για μία ακόμη ημέρα καύσωνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από τη Βρετανία ως την Ιταλία ένα μέρος της δυτικής Ευρώπης ετοιμάζεται να ζήσει σήμερα μία ακόμη ημέρα εξαιρετικής ζέστης για τον μήνα Μάιο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία παρά την απουσία ναυαγοσωστών, πρώιμες συγκομιδές για τους αγρότες… Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χθες, Δευτέρα, ρεκόρ άνω των 30 ° C στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Η Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο σήμερα για «επτά θανάτους», εκ των οποίων «τουλάχιστον πέντε πνιγμοί» που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. «Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι υπάρχουν επτά θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τη ζέστη», σχολίασε στο TF1.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

Λόγω αυτού του «θερμού θόλου» ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά ως τους 34,8 ° Κελσίου χθες στο Κιου Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2 ° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο που είχε καταγραφεί το 1944, την ώρα που οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι 17 με 18 ° Κελσίου.

«Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού», υπογράμμισε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, η οποία αναμένει ότι η ζέστη θα διατηρηθεί σήμερα, προτού ο υδράργυρος πέσει ξανά γύρω στους 20 ° Κελίου στο τέλος της εβδομάδας.

Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 ° Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία καταγράφηκε χθες θερμοκρασία ρεκόρ για τον Μάιο σε όλη τη χώρα, ενώ πολλά ρεκόρ καταρρίφθηκαν και τοπικά, κυρίως στη Νάντη (δυτικά) με 34,3 ° Κελσίου ή 34,7 ° Κελσίου στην Μπερζεράκ (νοτιοδυτικά).

Οκτώ νομοί στη δυτική Γαλλία τέθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα, το δεύτερο επίπεδο σε σύνολο τριών, κάτι πρωτοφανές για την εποχή.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 ° Κελσίου στους νομούς αυτούς, και να διαρκέσει ως το τέλος της εβδομάδας. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προεδρεύσει την Πέμπτη μιας διακυβερνητικής σύσκεψης για τον καύσωνα.

Στην Ισπανία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «γενικευμένες τροπικές νύκτες» στα νοτιοδυτικά από αύριο, Τετάρτη, καθώς ο καύσωνας να αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του από την Τετάρτη ως την Παρασκευή με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36-38 ° Κελσίου.

Στην Ιταλία στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνει και τη Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες, Δευτέρα, κανονισμός που περιορίζει την εργασία «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή πέρυσι στις 30 Μαΐου.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) ανέφερε ότι από τη δεκαετία του 1980 «η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και ότι «τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά» τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum