Η δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για μία ακόμη ημέρα καύσωνα

Από τη Βρετανία ως την Ιταλία ένα μέρος της δυτικής Ευρώπης ετοιμάζεται να ζήσει σήμερα μία ακόμη ημέρα εξαιρετικής ζέστης για τον μήνα Μάιο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία παρά την απουσία ναυαγοσωστών, πρώιμες συγκομιδές για τους αγρότες… Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χθες, Δευτέρα, ρεκόρ άνω των 30 ° C στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Η Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο σήμερα για «επτά θανάτους», εκ των οποίων «τουλάχιστον πέντε πνιγμοί» που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. «Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι υπάρχουν επτά θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τη ζέστη», σχολίασε στο TF1.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

Λόγω αυτού του «θερμού θόλου» ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά ως τους 34,8 ° Κελσίου χθες στο Κιου Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2 ° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο που είχε καταγραφεί το 1944, την ώρα που οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι 17 με 18 ° Κελσίου.

«Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού», υπογράμμισε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, η οποία αναμένει ότι η ζέστη θα διατηρηθεί σήμερα, προτού ο υδράργυρος πέσει ξανά γύρω στους 20 ° Κελίου στο τέλος της εβδομάδας.

Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 ° Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία καταγράφηκε χθες θερμοκρασία ρεκόρ για τον Μάιο σε όλη τη χώρα, ενώ πολλά ρεκόρ καταρρίφθηκαν και τοπικά, κυρίως στη Νάντη (δυτικά) με 34,3 ° Κελσίου ή 34,7 ° Κελσίου στην Μπερζεράκ (νοτιοδυτικά).

Οκτώ νομοί στη δυτική Γαλλία τέθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα, το δεύτερο επίπεδο σε σύνολο τριών, κάτι πρωτοφανές για την εποχή.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 ° Κελσίου στους νομούς αυτούς, και να διαρκέσει ως το τέλος της εβδομάδας. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προεδρεύσει την Πέμπτη μιας διακυβερνητικής σύσκεψης για τον καύσωνα.

Στην Ισπανία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «γενικευμένες τροπικές νύκτες» στα νοτιοδυτικά από αύριο, Τετάρτη, καθώς ο καύσωνας να αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του από την Τετάρτη ως την Παρασκευή με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36-38 ° Κελσίου.

Στην Ιταλία στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνει και τη Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες, Δευτέρα, κανονισμός που περιορίζει την εργασία «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή πέρυσι στις 30 Μαΐου.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) ανέφερε ότι από τη δεκαετία του 1980 «η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και ότι «τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά» τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας.