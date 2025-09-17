Η δυσώδης σήψη ενός… Τσιφλικάτου

Μια πόλη στο έλεος των διαπλεκόµενων συµφερόντων, της ανοµίας και της ανερυθρίαστης λαµογιάς, µε τις υψηλές γνωριµίες και τις ευλογίες όλων εκείνων που έχουν πιάσει τους… Αρµούς για να διαφεντεύουν το… ‘‘Τσιφλικάτο’’ που… από ποιον τάχα έλαβαν; Και ποιος τους δίνει το δικαίωµα να το διαχειρίζονται;

Όλοι γνωρίζουν και γνωρίζονται! Και όλοι αυτά κουβεντιάζουν στις… ιδιωτικές τους συζητήσεις!

…Μία σήψη δυσώδης που πλέον έχει προκαλέσει σοβαρότατες βλάβες στους ιστούς της πάλαι ποτέ “Όµορφης πόλης”! Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες και κοινωνοί όλης της κουλτούρας εκείνων που κάνουν τις µπίζνες τους και κυκλοφορούν στις πιάτσες όπου συχνάζουν και τα παιδιά µας… Εκεί εστιάζεται ο φόβος µας! Στα τεκταινόµενα και τις δηθενιές που λαµβάνουν χώρα µπροστά στ’ άµαθα µάτια των παιδιών που εντυπωσιάζονται από τις ψευτοµαγκιές µιας υψηλής υποκουλτούρας που επικρατεί δυστυχώς εδώ και καιρό!

Κι αν τα παραπάνω δεν είναι µόνο ίδιον τούτης της πόλης, αυτό µας κάνει να απελπιζόµαστε και να αγωνιούµε ακόµη περισσότερο, όχι για εµάς, µα για τα παιδιά µας! ∆ιότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ποιος θα είναι εκείνος που θα δώσει τη λύση;

Αυτό το ερώτηµα, όποτε και αν τέθηκε σε διαφορετικές παρέες, την ίδια απάντηση είχε;

«Τίποτα δεν θα αλλάξει, όπως δεν έχει αλλάξει µε τόσες και τόσες άλλες υποθέσεις στο παρελθόν!».