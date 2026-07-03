Η δολοφονία του Καποδίστρια

» … συνιστά το μεγαλύτερο διαγενεακό πένθος του νεώτερου ελληνισμού

Έχομε τη ζωή, την μέγιστη προσφορά και την δολοφονία, την απώλεια του Καποδίστρια.

Η απώλεια του Καποδίστρια, με τον τρόπο που έγινε, μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, είναι το μεγαλύτερο διαγενεακό πένθος της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, του νεώτερου ελληνισμού.

Αυτό το διαγενεακό πένθος δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Συνιστά όμως το πένθος αυτό το πρόσφορο έδαφος για να γίνονται δεκτές οι επιταγές του Καποδίστρια στον νεώτερο και το σύγχρονο ελληνισμό.

Το έδαφος λοιπόν αυτό είναι πρόσφορο για εθνική συμφιλίωση, για ομόνοια και αυτοσυγκράτηση στο πάλεμα των προσώπων, στο πλαίσιο της σύγκρουσης των ιδεών σε όλες τις εποχές.

Ο Καποδίστριας του Καζαντζάκη μοιάζει να έχει αισθανθεί αιώνες πριν τον Γκαρσία Μαρκές ότι «όσο αξίζει μια στιγμή συμφιλίωσης δεν αξίζει μια ζωή φιλίας».

Την ημέρα των γενεθλίων του, την ημέρα που δολοφονείται ο Κυβερνήτης, πριν ξεκινήσει για την εκκλησία δίνει εντολή για την αποφυλάκιση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και για τον αναδασμό της γης, για να αποκτήσουν γη οι ακτήμονες.

Δείχνει ότι πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Ναι, δίνει επιταγές και προς τον σύγχρονο ελληνισμό ο Καποδίστριας, προς όλους μας για ομόνοια, συμφιλίωση, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ας μην τραβάμε τον Καποδίστρια προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Ο Καποδίστριας ανήκει σε όλους μας, στον λαό, το γένος και το έθνος των Ελλήνων.

Αυτές οι επιταγές στον σύγχρονο ελληνισμό γίνονται αποδεκτές. Ο Καποδίστριας είναι πάντοτε παρών στην ελληνική ζωή. Έχει αποτυπωθεί στην ελληνική συνείδηση και κανείς δεν θα τον βγάλει από το προσκήνιο του ελληνισμού. Τώρα κατανοούμε όλοι μας ότι είναι εμποτισμένος από τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης που προηγήθηκε, οι οποίες εμπεριείχαν τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Ο Καζαντζάκης δεν μπορούσε να αγνοήσει τον Καποδίστρια που είναι ένας γνήσιος καζαντζακικός ήρωας, που αναλαμβάνει τη μέγιστη ευθύνη να σώσει την πατρίδα του, να την βγάλει από το χάος, την ανυπαρξία και να την θεμελιώσει σωστά. Ο Καζαντζάκης στην εισαγωγή του παρουσιάζει το έργο του «Καποδίστριας» ως τραγωδία και τον ίδιο τον Καποδίστρια ως ιστορικά τραγικό πρόσωπο. Ο Καποδίστριας όμως φιλοσοφικά και αισθητικά δεν είναι τραγικό πρόσωπο. Προχωρά αγέρωχος και ανεξάντλητος, ενώ βρίσκεται μέσα στον λάκκο των λεόντων, προς την τελική θυσία.

Ο Καζαντζάκης έχει ασχοληθεί με τον τελευταίο ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στις «Αδελφοφάδες». Ασχολήθηκε όμως και στο αριστούργημά του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» με τον εμφύλιο πόλεμο των Ελλήνων της Σαρακίνας και της Λυκόβρυσης. Ακόμα και στο έργο του «Καποδίστριας» εμφανίζονται φαινόμενα ελληνικής εμφύλιας διαμάχης.

Τα πράγματα στη διαμάχη των προσώπων στο πλαίσιο της σύγκρουσης των ιδεών δεν είναι όπως φαίνονται. Ο Καποδίστριας κατηγορείται για τύραννος και για αυταρχικός κυβερνήτης, ενώ είναι ο φιλελεύθερος πολιτικός που απέδειξε και ως διπλωμάτης την πίστη του στις φιλελεύθερες ιδέες. Αντιθέτως, οι κοτζαμπάσηδες είναι οι αυταρχικοί εκείνοι αγωνιστές που θέλησαν να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα προνόμιά τους.

Ο Καζαντζάκης εμφανίζει τον Καποδίστρια να μονολογεί: «Πού ακούστηκε, επειδή πολέμησες για την πατρίδα σου να ζητάς πλερωμή!». Ο Καποδίστριας ως διπλωμάτης έδειξε την πίστη του στον φιλελευθερισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα με το σπουδαίο σύνταγμα που συνέταξε για την Ελβετία. Έδειξε την πίστη του στην ανεκτικότητα (tolerance) πείθοντας τον τσάρο της Ρωσίας μετά την ήττα του Ναπολέοντα να μην εξοντώσει οικονομικά τη Γαλλία. Να της δώσει την ευκαιρία να αλλάξει πολιτική ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα προέκυπτε, όπως και έγινε στην πράξη, η γαλλορωσική συμμαχία.

Ο τρόπος με τον οποίον ο Καζαντζάκης παρουσίασε τον Καποδίστρια δείχνει ότι μπήκε στα ενδότερα της ψυχής του και κατάλαβε το μεγαλείο του.

Ο Καζαντζάκης φαίνεται σαν να διάβασε την ολιγόλογη διαθήκη που θα μπορούσε να έγραφε ο Καποδίστριας: «Πρόλαβα να βγάλω την πατρίδα μου από το χάος, της έβαλα γερά θεμέλια. Δεν πρόλαβα να της δώσω θεσμούς και νόμους. Πρόλαβα όμως να της δώσω τη ζωή μου. Ομόνοια αδέρφια.»

Τελειώνοντας, πιστεύω ότι αξίζει σεβασμός στον μεγάλο Κυβερνήτη αλλά και σεβασμός στον μεγάλο συγγραφέα. Την Ελλάδα την έφτιαξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τους απελευθερωτικούς βαλκανικούς πολέμους και τον διπλασιασμό του εδάφους της, και με τις θυσίες του ελληνικού λαού την έκανε για πρώτη φορά βιώσιμο κράτος. Επίσης ο Βενιζέλος, με το πολιτικό θαύμα της αφομοίωσης των προσφύγων της έδωσε το ήθος, την ελληνικότητα και τη φυσιογνωμία της νεώτερης εποχής. Ο Καποδίστριας είναι αυτός που κατάφερε στην αρχή να τη βγάλει από το χάος και της δώσει γερά θεμέλια. Και ο Καζαντζάκης όμως είναι μεγάλος συγγραφέας, γιατί, ενώ έγραψε πεζό λόγο στη γλώσσα ενός «ανάδελφου έθνους», όπως έχει λεχθεί, κατάφερε να διαβαστεί σε όλο τον κόσμο και να μεταφερθεί έτσι ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός όπου γης.

*Ο Σήφης Μιχελογιάννης είναι πρώην βουλευτής Χανίων.