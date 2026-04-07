Η Δημοτική Αγορά Χανίων στο πέρασμα του χρόνου – Από τον κανονισμό του 1913 στο σήμερα

■ Μια αναδροµή στην οργάνωση και λειτουργία του χώρου

Ο χρόνος µετρά αντίστροφα για την επαναλειτουργία ∆ηµοτικής Αγοράς των Χανίων, η οποία φέτος συµπληρώνει 113 χρόνια ζωής.

1 από 3

Η πρώτη απόφαση για τη δηµιουργία ∆ηµοτικής Αγοράς στα Χανιά πάρθηκε τον ∆εκέµβριο του 1903 επί δηµαρχίας Νικολάου Σκαµνάκη, ο οποίος είχε διασφαλίσει τη δωρεάν παραχώρηση από την Κρητική Πολιτεία µεγάλης εκτάσεως δηµοτικής περιουσίας, µέρος της οποίας θα χρησιµοποιούνταν για να κατασκευαστεί και η ∆ηµοτική Αγορά.

Ο Σκαµνάκης διασφάλισε επίσης ένα αρχικό ποσό για την κατασκευή της, διαµέσου της σύναψης δανείου για το υδραγωγείο, ενώ µάλλον ανατέθηκε και η αρχική µελέτη στον Μηχανικό Μιχαήλ Σαββάκη, θέµα, ωστόσο, περαιτέρω έρευνας.

Όλα τα παραπάνω επικαιροποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1908 επί δηµαρχίας Σειραδάκη µε µία συµπληρωµατική µελέτη του Κωνσταντίνου ∆ρανδάκη (Κλάδου 1998: 32) που συµπληρώνει τον σχετικό φάκελο που είχε καταρτίσει ο Μιχαήλ Σαββάκης, πριν αποχωρήσει από τον ∆ήµο Χανίων, ελαφρώς µετακίνηση της θέσης από την αρχικά προβλεπόµενη, εντός όµως της δηµοτικής περιουσίας που είχε αποκτηθεί από την προηγούµενη δηµοτική Αρχή, µε επιπλέον απαλλοτριώσεις ιδιωτικών γηπέδων, αύξηση του αρχικού προϋπολογισµού για την κατασκευή και την απαλλοτρίωση των ιδιωτικών οικοπέδων εντός της νότιας πλευράς της τάφρου. Ο θεµέλιος λίθος µπήκε στις 14 Αυγούστου του 1911 από τον τότε δήµαρχο Χανίων Εµµανουήλ Μουντάκη .

Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1913 και στα επίσηµα εγκαίνια το «παρών» µεταξύ άλλων είχε δώσει ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στην ∆ηµοτική Αγορά στεγάσθηκαν κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, λαχανοπωλεία, γαλακτοπωλείο και οπωροπωλεία, καφενεία και ξενοδοχεία φαγητού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο υπ’ αριθµόν 1 κατάστηµα στεγάσθηκε Αστυνοµικό Τµήµα.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με αφορµή την επικείµενη επαναλειτουργία και την παρουσίαση του νέου κανονισµού λειτουργίας, επιχειρούµε µία µικρή αναδροµή στους κανονισµούς λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς.

Ο Πρώτος κανονισµός λειτουργίας για την ∆ηµοτική Αγορά ψηφίσθηκε, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων τον Σεπτέµβριο του 1913 και συνολικά περιελάµβανε 14 άρθρα τα οποία όριζαν όλες τις βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της αγοράς, όπως η χωροθέτηση των καταστηµάτων, η αστυνοµική επίβλεψη, τα προϊόντα που θα πωλούνταν, οι υποχρεώσεις των ενοικιαστών αλλά και του ∆ήµου.

Στα δύο πρώτα άρθρα του κανονισµού, καθορίζεται ο τρόπος για την αστυνοµική επίβλεψη της Αγοράς ενώ στο 3 άρθρο ορίζεται η ταξινόµηση των καταστηµάτων εντός της αγοράς.

∆ιαβάζουµε σχετικά: «η αγορά της πόλεως Χανίων περιλαµβάνουσα εβδοµήκοντα έξ µαγαζεία, εξ ων 38 εις την µεγάλην στοάν και 38 εις την εγκάρσιον ταύτης, υποδιαιρείται ως εξής:

Α’ Εις τα της µεγάλης στοάς µαγαζεία (ηριθµηµένα κατ’ αύξοντα αριθµόν, αρχοµένου διά µεν τους περιττούς από του πρώτου µαγαζείου δεξιά τω εισερχοµένω εκ της κεντρικής εισόδου παρά την πλατείαν την σχηµατιζοµένην κατά την διασταύρωσιν των οδών “Κωνσταντίνου ∆ιαδόχου, και “Πριγκηπίσσης Σοφίας διά δε τους αρτίους εκ της κατέναντι πλευράς.

Β΄ Εις τα της εγκαρσίου στοάς κατ’ αύξοντα επίσης αριθµόν, αρχοµένων των µεν περιττών δεξιά τω εισερχοµένω από της προς την Χαλέπαν ανατολικής πύλης και εκ της κατέναντι πλευράς των αρτίων»

Στην συνέχεια στο 4ο άρθρο διευκρινίζεται ότι «Εις τα της Μεγάλης Στοάς µαγαζεία θέλουσι τοποθετηθή τα λαχανωπωλεία, µη απαγορευοµένης της εγκαταστάσεως παντοπωλείων εντός των µαγαζείων ή και της πωλήσεως γάλακτος νωπού και γαλακτοκοµικών ειδών…. Εις τα της εγκαρσίου στοάς θέλουσι τοποθετηθεί εις µεν τα µαγαζεία τα φέροντα τους αριθµούς 39, 41, 43 και 45 τα ιχθυοπωλεία, εις δε τα λοιπά τα κρεοπωλεία, απαγορευοµένης της χρήσεως αυτών ως και των πεζοδροµίων αυτών δι’ οιονδήποτε άλλον σκοπόν.

∆ιά τα χοίρεια κρέατα θέλει ληφθή ιδιαιτέρα φροντίς όπως ταύτα τοποθετηθώσιν εις το άκρον της δυτικής πλευράς έναντι αλλήλων, µη επιτρεποµένης της πωλήσεως χοιρείου κρέατος εις τα λοιπά κρεοπωλεία»

Ξεχωριστή αναφορά στον κανονισµό γινόταν στα 4 γωνιακά καταστήµατα όπου διευκρινίζεται ότι: «Τα τέσσαρα γωνιαία προς την εσωτερικήν πλατείαν της Αγοράς µαγαζεία ως και τα υπ’ αριθ. 1 και 2 µαγαζεία τα έχοντα ανώγειον δωµάτιον δύνανται να χρησιµοποιηθώσι και δε όλλας εργασίας κατόπιν ιδιαιτέρας συµφωνίας, αναλόγως των παρουσιασθησοµένων αναγκών, οπότε τα του κέντρου δύνανται να συνενωθώσι µε τα παρακείµενα αυτής»

Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας διαβάζουµε ότι «η δηµοτική αγορά θα ευρίσκεται ανεωγµένη από βαθέος όρθρου µέχρι της 10 µ.µ. µη αποκλειοµένης της παρατάσεως ή της ελαττώσεως του χρόνου τούτου διά την µ.µ. ώρα αναλόγως της ώρας του έτους».

Αναφορικά µε την λειτουργία, ο κανονισµός αναφέρει µεταξύ άλλων στο άρθρο 6 πως «∆εν επιτρέπεται η ενοικίασις µαγαζείων πλειόνων των δύο συνεχόµενων εις το αυτό πρόσωπον οπότε επιτρέπεται η αφαίρεσις του διαχωρίσµατος επί τη βάσει ιδίας συµφωνίας» ενώ στο άρθρο 7 τονίζεται πως «Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους τροχοφόρων και ζώων εντός της αγοράς. Η εισαγωγή των εµπορευµάτων θα γίνεται µόνον διά των οπισθίων θυρών των µαγαζείων»

ΤΟ 1952

Το σχέδιο του κανονισµού του 1952 έχει 9 άρθρα συνολικά, ορίζεται ο αριθµός των καταστηµάτων, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι υποχρεώσεις των καταστηµαταρχών αλλά και του ∆ήµου Χανίων.

Στις τρεις πρώτες παραγράφους του πρώτου άρθρου του κανονισµού, γίνεται αναφορά σε τυπικά ζητήµατα που αφορούν στις διατάξεις και στην εφαρµογή τους.

Στο δεύτερο άρθρο, διευκρινίζεται το ποιοι καταστηµατάρχες θα µπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους εκτός αγοράς και διαβάζουµε σχετικά: «ένεκα άνεπαρκείας τῶν ἐν ταῖς ἄνω αγοραίς υπαρχόντων χώρων ἐν όψει δὲ καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει υφισταµένων εἰδικῶν τοπικῶν λόγων και συγκοινωνιακών συνθηκών επιτρέπεται ή έξω τῶν ὡς ένα ἀγορῶν ἴδουσις καταστηµάτων πωλήσεως εἰδῶν όµοίων των πωλουµένων εἰς τὰς ὡς άνω αγορές. 28 καταστήµατα ταῦτα λειτουργούν ὡς τοιαῦτο λιανικής πωλήσεως υποχρεούνται δε οἱ ἐν οὐτοῖς ἐπαγγελµατίαι όπως τηροῦν ἐπακριβῶς τούς όρους τῆς ὑγιεινῆς και καλής εµφανίσεως»

Στην αµέσως επόµενη παράγραφο ορίζεται ότι µικροπωλητές δεν θα µπορούν περιµετρικά να πωλούν προϊόντα τα οποία πωλούνται εντός της Αγοράς. ∆ιαβάζουµε ότι «είς τους χώρους πλατείας Χορτατσῶν, πλατείας 1897 τµήµατος οδού Ελευθερίου Βενιζέλου ἀπό τῆς Πλατείας 1897 µέχρι τῆς πλατείας πλατείας Ταξιάρχου Μαρκοπούλου καί ἐπί τῆς οδοῦ Τσουδερῶν ἀπαγορεύεται ή ύπό πλανοδίων ή ὑπαιθριων µικροπωλητῶν πώλησις εἰδῶν ὁµοίων τῶν ἐντὸς των ρηθεισών αγορών πωλουµένων τοιούτων» ενώ διευκρινίζεται ότι «κατ’ έξαιρεσην τῆς προηγουµένης παραγράφου επιτρέπεται όπως µόνον οι παραγωγοί εκθέτουν εἰς το ύπαιθρον επί τῆς πλατείας Χορτατζῶν ἀπό πρωίας µέχρι µεσηµβρίας τα προϊόντα των διά λιανικήν πώλησην».

Το 3ο άρθρο του κανονισµού διευκρίνιζε τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων «αναλόγως της εποχής του έτους» ενώ το 4ο άρθρο όριζε πώς θα γινόταν η αρίθµηση των καταστηµάτων. ∆ιαβάζουµε ενδεικτικά στην πρώτη παράγραφο: «Τα καταστήµατα τῆς ∆ηµοτικῆς Αγορᾶς ἀριθµοῦνται κατ’ αὐξοντά ἀριθµόν ὡς ἀκολούθως: της µέν κεντρικής στοᾶς ἥτις δέχεται ἀπό τῆς πλατείας 1897 και λήγει ἐπί τῆς κλίµακος που τῆς ὁδοῦ Τσουδερών ( κατεύθυνσις από Νότου, Βορράν) καί ή οποία περιλαµβάνει 38 καταστήµατα, ἡ αρίθµησις άρχεται ἀπό τοῦ ἀριθµοῦ Ι λήγει δὲ εἰς τὸν ἀριθµόν 38.

Στο 5ο άρθρο καθορίζονται ο τρόπος χρήσης των καταστηµάτων αλλά και των… πεζοδροµίων.

∆ιαβάζουµε σχετικά:.

α) τα καταστήµατα τῆς Κεντρικής στοάς θα χρησιµοποιούνται διά την πώλησιν πάντων τῶν εἰδῶν διατροφῆς, ἐξαιρέσει τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 17/56 γωνιακού καταστήµατος όπερ χρησιµοποιήται ὡς καφφεζυθοπωλεῖον. Εἰς τα καταστήµατα τῆς ὅτοῦς τοῦτης δεν επιτρέπεται ή πώλησις κρεάτων και ιχθύων νωπῶν.

β) Τα καταστήµατα τῆς ἐγκαρσιας στοάς θα χρησιµοποιοῦνται ὡς κρεοπωλεία πλήν τῶν ὑπ’ ἀριθ. 69, 70, 71, 72, 73 και 74 καταστηµάτων που θα χρησιµοποιοῦνται ὡς ἰχθυοπωλεία µέχρι τῆς ιδρύσεως εἰδικῆς ἰχθυαγοράς εἰς θα συγκεντρωθοὖν τα ίχθυοπωλεῖα, ἀπὸ τῆς ιδρύσεως δε τῆς ἰχθυαγορᾶς τα ως ἄνω καταστήµατα θα χρησιµοποιοῦνται ώς κρεοπωλεία.

γ) Το κέντρον τῆς ἀγορᾶς, θα χρησιµοποιήται διά την τοποθέτησιν περιπτέρου πωλήσεως εφηµερίδων, περιοδικῶν, ἐντύπων κ.λ.π.

Οἱ ἐνoικιασταί τῶν καταστηµάτων δὲν ἔχουν το δικαίωµα να επενοικιάζουν ἢ ἐκµισθώνουν εἰς ἕτερον πρόσωπον το πρὸ τῶν καταστηµάτων σύν αυτῶν πεζοδρόµια, οὔτε να προσλαµβάνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνεταίρον.

Όσον αφορά για τα πεζοδρόµια, «ο ∆ήµος δύναται να ενοικιάση πεζοδρόµιον, ὅταν ὁ ἑνοικιαστής τοῦ ἀντιστοίχου καταστήµατος δηλώση εἰς τὸν ∆ῆµον, ὅτι δὲν ἔχει ἀναγκη τούτου, οπότε δηµοπρατείται τοῦτο, ὑπό τῆς ∆ηµ. Επιτροπής και κατακυροῦται εἰς τὸν τελευταίον πλειοδότην µε τον οποίον συνάπτεται ενοικιαστήριον συµβόλαιον. Ιδιαίτερον και ανεξάρτητον λόγον µε την λῆξιν τοῦ ἐνοικιαστηρίου τοῦ καταστήµατος.

῾Ο ἐνοικιαστής τοῦ πεζοδροµίου, θά πωλῆ είδη τροφίµων ἢ ὁπορολαχανικά µέχρι ἀνεγέρσεως της λαχαναγοράς, οπότε θα πωλοῦνται ἀποκλειστικῶς ἐν αὐτῷ».

Στο 6ο άρθρο αναφέρονται οι απαγορεύσεις σχετικά µε αλλαγές στα κατασήµατα της ∆ηµοτικής Αγοράς και στο 7ο διευκρινίζεται µεταξύ άλλων ότι «Η εἰς τα καταστήµατα τῆς ∆ηµοτικής Αγοράς εἰσαγωγή τῶν ἐµπορευµάτων θα ένεργῆται διὰ τῶν ὀπισθίων θυρῶν αὐτῶν».

Στο 8ο άρθρο καθορίζονται θέµατα που αφορούσαν στην καθαριότητα του κτηρίου ενώ στο 9ο ορίζεται ότι οι ενοικιαστές θα πρέπει να τηρούν τις οικείες αστυνοµικές διατάξεις.

* Πληροφορίες και φωτογραφίες για την ∆ηµοτική Αγορά των Χανίων αντλήθηκαν από την έκδοση του ∆ήµου Χανίων “∆ηµοτική Αγορά Χανίων 80 χρόνια 1913 – 1993” που είχε επιµεληθεί η αείµνηστη Ζαχαρένια Σηµανδηράκη, πρώην προϊσταµένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, καθώς και από το άρθρο του καθηγητή Αντώνη Σκαµνάκη στα «Χανιώτικα νέα» της 23ης ∆εκεµβρίου 2021 «Πώς φθάσαµε στη δηµιουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων».