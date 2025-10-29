Η διαχείριση του νερού στην αρχαιότητα

Το ύδωρ κατά την επίσηµη ελληνική γλώσσα την καθαρεύουσα, όπως γνωρίζουµε, είναι το σηµαντικότερο µέσο ζωής του ανθρώπου, κάτι που το είχαν επισηµάνει οι αρχαίοι µας πρόγονοι και το είχαν συνδέσει µε διάφορες θεότητες προστάτιδες του, τις νύµφες που βρίσκονται σε κάθε πηγή νερού (πηγές, πηγάδια, λίµνες, ποτάµια κ.λπ.).

Το νερό ως θεµελιώδες αγαθό, επηρέασε όπως ήταν φυσικό και την αρχαιοελληνική σκέψη, µε τους αρχαίους να εκφράζουν φιλοσοφικά τις πεποιθήσεις τους.

Αρχίζουµε πρώτα µε τον Θαλή τον Μιλήσιο, ο οποίος ισχυρίστηκε πως το νερό είναι το πρωταρχικό συστατικό όλων των πραγµάτων. Ο Πίνδαρος έγραφε <<πως το νερό είναι το καλύτερο απ όλα όσα πίνουµε>>. Ο Ευριπίδης είπε <<δύο µόνο πράγµατα µας χρειάζονται για φαγητό, οι καρποί της ∆ήµητρας και για ποτό το νερό, αυτά είναι η φυσική τροφή µας>>. Ακόµη και άλλοι αναφέρθηκαν για την σπουδαιότητα του νερού από την αρχαιότητα.

Όπως είναι γνωστό προϋπόθεση για να ιδρυθεί κάποιος οικισµός και µάλιστα από την αρχαιότητα για κάθε λαό, είναι να έχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό, κοντά σε πηγές, ποτάµια και λίµνες. Ενώ στις µέρες µας το νερό αντιµετωπίζεται ως δεδοµένο, στην αρχαία Ελλάδα µόνο δεδοµένο δεν ήταν, διότι στα κλασικά χρόνια όπου οι πόλεις είχαν µεγαλώσει σε πληθυσµό, εκείνη την περίοδο το νερό ήταν πραγµατικά δυσεύρετο. Έτσι λοιπόν φρόντιζαν µε διάφορα τεχνητά έργα,να προβαίνουν να ανακαλύπτουν νέες πηγές πόσιµου νερού.

Ο Αριστοτέλης µάλιστα περιέγραφε την σχέση που θα έπρεπε να έχει µια πόλη µε το νερό και πως η πολιτεία όφειλε να το διαχειρίζεται.

Οι Μυκηναίοι προµήθευαν µε νερό το παλάτι του Νέστορα µέσω αγωγού, ο οποίος ξεκινούσε από µια πηγή σε απόσταση 1,5χλµ µακριά, τεχνολογία που χρησιµοποιούσαν όλα τα µυκηναϊκά κέντρα ,διαθέτοντας παράλληλα και υπόγειες δεξαµενές για την αποθήκευση του.

Αργότερα εµφανίστηκαν τα υδραγωγεία, τα οποία για πρώτη φορά εµφανίζονται στα Μέγαρα, όπου το νερό έφτανε στην πόλι, µέσω ενός υπόγειου συστήµατος τροφοδοσίας, το οποίο αφού λάµβανε νερά από δύο υπόγειες πηγές, κατέληγε σε µια εντυπωσιακή κρήνη. Τα υδραγωγεία εξελίχθηκαν τεχνολογικά σε τέτοιο βαθµό που εντυπωσιάζουν ακόµη και σήµερα. Ένα τέτοιο είναι το ‘‘Πεισιστράτειο Υδραγωγείο’’, µε µήκος 2,8χλµ, µε πάρα πολλές διακλαδώσεις, κάνοντας χρήση ειδικά κατασκευασµένων πήλινων αγωγών, το οποίο συνέλεγε τα νερά του Υµηττού και των πηγών των Πελασγών, οδηγώντας τα στη πόλη των Αθηνών. Υπάρχουν και άλλα εντυπωσιακά από τεχνητής άποψης υδραγωγεία, όπως το ‘‘Ευπαλίνειο Όρυγµα’’, το σηµερινό Πυθαγόρειο στη Σάµο.

Το νερό το πόσιµο δεν υποβάλλετο σε καµία επεξεργασία καθαρισµού και επειδή δεν ήταν το ίδιο παντού το κατέτασσαν ανάλογα µε την προέλευση του σε τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή θεωρούσαν τα νερά που προήρχοντο από πηγές που εντοπίζονταν στα βουνά. Ως δεύτερη επιλογή είχαν τις οποιεσδήποτε άλλες πηγές και ως τρίτη τα νερά των ποταµών,πηγαδιών και των λιµνών.

Εµπειρικά ήξεραν ότι τα στάσιµα νερά εγκυµονούσαν κάποιους κινδύνους και έτσι προέβαιναν σε βρασµό των για να απολυµανθούν. Αυτό το αναφέρει και ο Πλάτωνας, ο οποίος έγραφε << το νερό αν το πιεις άβραστο ,είναι βαρύ και δύσπεπτο>>. Οι αρχαίοι µας πρόγονοι ανεγνώριζαν την τεράστια αξία του, για την συντήρηση της ζωής και κατ επέκταση της υγείας των ανθρώπων.

Επίσης ο Ιπποκράτης υποστήριζε την σηµασία του καθαρού νερού, που ανάλογα µε την προέλευση του(πηγές, Ορέων, ποτάµια,λίµνες),έπαιζαν σοβαρό ρόλο στην υγεία των ανθρώπων. Παράλληλα ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι το µολυσµένο νερό προκαλεί περισσότερες ασθένειες από ότι το φαγητό.

Το νερό πέρα από την σηµασία του, στην συντήρηση και στην υγεία του, ο Έλληνας στην αρχαία Ελλάδα το προσέφερε και ως ποτό, προσδίδοντας σε αυτό επίθετα που άρµοζαν σε ποτά, παρά του άγευστου και του άοσµου του.

Ολοκληρώνοντας,το νερό αντιµετωπίστηκε και ως εµπορικό αγαθό, καταβάλλοντας κάποιο αντίτιµο αξίας, παρά το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες στην αρχαιότητα, είχαν ελεύθερη πρόσβαση στο πόσιµο νερό.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι καθ όλη την αρχαιότητα, το νερό κατά την διάρκεια πολεµικών συγκρούσεων, έκρινε πολλές φορές και το αποτέλεσµα τους.

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι xηµικός, τ. υπ. Αγοράς Τροφίµων