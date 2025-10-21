Η διαχείριση του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, στον Δήμο Άγιου Βασιλείου

Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, στον Δήμο ‘Αγιου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς και τα έργα και οι μελέτες που πρόκειται να ανατεθούν και να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα στην περιοχή, συζητήθηκαν σε συνεργασία του δημάρχου Γιάννη Ταταράκη με στελέχη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) που επισκέφθηκαν τον δήμο.

Από την πλευρά του ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετείχαν η προϊσταμένη του Οργανισμού Λένα Γρηγοροπούλου, ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης Αντώνης Μπαρνιάς και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΦΥΠΕΚΑ Κώστας Κουμπής.

Αντικείμενο της συνάντησης στην οποία παρόντες ήταν και στελέχη του δήμου, αποτέλεσαν επίσης ζητήματα που αφορούν την προστασία, ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής και συγκεκριμένα: «Η Μελέτη Οριοθέτησης Κουρταλιώτη και Μέγα Ποταμού η οποία βρίσκεται σε φάση προγραμματισμού της ανάθεσης. Η διαμόρφωση μονοπατιού από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι μέχρι το Φοινικόδασος το οποίο βρίσκεται στην φάση ανάθεσης της προμελέτης. Οι εργασίες εξωραϊσμού του υφιστάμενου μονοπατιού και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των επισκεπτών. Η συγκεκριμένη εργολαβία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία των εγκρίσεων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοπράτηση».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προτάσεις για τον συντονισμό των ενεργειών ανάμεσα στον δήμο και τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμματισμένων παρεμβάσεων. Επίσης αναφέρθηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν από τον ΟΦΥΠΕΚΑ στον δήμο 1.000 κράνη ασφαλείας ως μέσο ατομικής προστασίας των επισκεπτών του φαραγγιού.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο φορέων για την προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου της περιοχής και υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις θα γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες της περιοχής του Κουρταλιώτη.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ επιβεβαίωσαν τη δέσμευση του Οργανισμού για την υποστήριξη του δήμου σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και χρηματοδότησης δράσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση του κοινού στόχου για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του Κουρταλιώτη, της ευρύτερης περιοχής μέχρι το Φοινικόδασος αλλά και του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνολικά.