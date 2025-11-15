Η δία φέρρυ µπωτ σύνδεσις της Κρήτης µετά της ηπειρωτικής Ελλάδος

» Υποβάλλεται το πόρισµα της Επιτροπής

Για τις προτάσεις ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 12ης Νοεµβρίου 1960.

∆ιαβάζουµε σχετικά «ΑΘΗΝΑΙ, 11. Ὑποβάλλεται ἐντὸς τῶν ἡµερῶν τὸ πόρισµα της συγκροτηθείσης ἐπιτροπῆς ἐµπειρογνωµόνων των αρµοδίων ὑπουργείων ὑπὸ τὴν προεδρίαν του κ. Σταµπολή διὰ τὴν µελέτην του θέµατος τῆς διὰ πορθµείου συνδέσεως τῆς Κρήτης µετὰ τῆς Ἠπειρωτικής Ελλάδος.

∆ιὰ τοῦ ἐν λόγῳ πορίσµατος εἰς τὸ ὁποῖον ἀναλύονται ολαι αἱ δυναταί λύσεις µετὰ τῶν πλεονεκτηµάτων καὶ µειονεκτηµάτων των, προτείνεται ή δροµολόγησις όχηµαταγωγού σκάφους µέσω Πειραιώς µε προσέγγισιν κατὰ τοὺς θερινούς µήνας εἰς τὸν λιµένα της Μονεµβασίας καὶ ἐκεῖθεν εἰς τοὺς λιµένας Σούδας καὶ Ηρακλείου Κρήτης ἐναλλάξ.

Η πρόκρισις τοῦ λιµένος της Μονεµβασίας ἀντὶ τῶν δύο ἑτέρων συζητηθέντων ἐπίσης, ἤτοι του Γυθείου καὶ τῆς Νεαπόλεως Βοιών, στηρίζεται εἰς τὴν ἐκτίµησιν ἐν συνδυασµῷ ἀφ’ ἑνὸς µὲν τῶν ἀπαιτουµένων πανών διά την διαρρύθµισιν τῶν ἐν λόγῳ λιµένων καὶ ἀφ’ ἑτέρου εἰς τὴν εἰς ἑκάστην περίπτωσιν παρέκκλισιν του δροµολογίου,

Από ἀπόψεως δαπάνης διὰ τὴν διαρρύθµισιν τῶν λιµένων κατά τὰς γενοµένας ὑπὸ τῶν ἀρµοδίων εκτιµήσεις, την µικροτέραν δαπάνην, ήτοι 40 έκατ. δρχ. θα ἀπήτει ὁ λιµήν του Γυθείου, µε ἑπόµενον τὸν λιµένα της Μονεµβασίας µε 60 έκατ. δρχ. καὶ τελευταίον τὸν λιµένα της Νεαπόλεως Βοιών, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπήτει δαπάνην 75 εκατ. Αντιθέτως όµως ἀπὸ πλευράς δροµολογίου επικρατέστερος εµφανίζεται ο λιµὴν τῆς Μονεµβασίας, ὁ ὁποῖος µέσω του Πειραιώς σηµαίνει παρέκκλισιν του δροµολογίου κατά 38 ναυτικά µίλια ἐνῶ τῆς Νεαπόλεως Βοιών σηµαίνει κατ’ παρέκκλισιν κατά 46 ναυτικά µίλια καὶ τοῦ Γυθείου κατά 72.

Ἐν τῷ µεταξύ ἐγνώσθη ὅτι διὰ τὴν ναυπήγησιν τῶν τριῶν ἀκτοπλοϊκών σκαφών, τῶν ὁποίων την δροµολόγησιν εἰς τὰς κυρίας ἀκτοπλοϊκάς γραµµάς ἐν πρότεινεν ἡ ἐπὶ τούτῳ συσασθείσα επιτροπή, ενδιαφέρον κατ’ ἀρχὴν ἐξεδηλώθη ἀπὸ µέρους τῶν Ολλανδών, χωρίς τοῦτο ἐπὶ τοῦ παρόντος να λάβη µορφὴν συγκεκριµένων προτάσεων».