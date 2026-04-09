Η «δηµοκρατία των τραπεζών» και η καθηµερινή µας ζωή

Γεώργιος Ορφανός
∆εν έχουν περάσει πολλές εβδοµάδες από τότε που βρέθηκα σε ένα τραπεζικό κατάστηµα της πόλης για µια απλή συναλλαγή. Περιµένοντας στην ουρά, έπιασα κουβέντα µε όσους περίµεναν µαζί µου. Τέτοιες συζητήσεις είναι πάντα χρήσιµες: ακούς εµπειρίες, απόψεις, µικρές αλήθειες της καθηµερινότητας που δύσκολα θα έβρισκες αλλιώς.

Πρώτος µίλησε ένας συνταξιούχος. «Σήµερα οι τράπεζες δεν διαχειρίζονται απλώς χρήµα», είπε. «Έχουν πάρει τα ηνία της ζωής µας. Έχουν γίνει κέντρα εξουσίας που επηρεάζουν το πώς ζούµε, πώς εργαζόµαστε, πώς σχεδιάζουµε το µέλλον µας». Μιλούσε για µια ιδιότυπη «δηµοκρατία», όπου οι αποφάσεις παίρνονται από λίγους και καθορίζουν τις ζωές των πολλών. Από το στεγαστικό δάνειο µέχρι την πιστωτική κάρτα, από την «πιστοληπτική ικανότητα» µέχρι την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ο πολίτης αντιµετωπίζεται όλο και περισσότερο ως οικονοµικό µέγεθος και όχι ως άνθρωπος.

Τον λόγο πήρε ένας µεσήλικας εργαζόµενος σε δηµοτική υπηρεσία. «Η καθηµερινότητα έχει γίνει µια αδιάκοπη αξιολόγηση», είπε. «Κάθε επιλογή περνά από φίλτρα οικονοµικής καταλληλότητας. Το χρέος µπαίνει µέσα στο σπίτι, καθορίζει αποφάσεις, αναβάλλει ανάγκες και δηµιουργεί µια µόνιµη πίεση». ∆εν είναι µόνο το οικονοµικό βάρος· είναι και η ψυχολογική φθορά που το συνοδεύει, ο περιορισµός της ελευθερίας που νιώθεις χωρίς να τον βλέπεις.

Στη συζήτηση µπήκε και ένας νεαρός, µάλλον κοµµουνιστής όπως φάνηκε από τα λεγόµενά του. Για εκείνον, η µαρξική κριτική στη χρηµατοπιστωτική εξουσία δεν είναι θεωρητική πολυτέλεια αλλά εργαλείο κατανόησης. «Το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο δεν συγκεντρώνει µόνο πλούτο», είπε. «Αλλάζει τους κανόνες της καθηµερινότητας και αναδιαµορφώνει την ίδια την εµπειρία της ζωής προς όφελος της κερδοφορίας». Και το κράτος, αντί να φρενάρει αυτή τη διαδικασία, συχνά τη θεσµοποιεί. Έτσι, η δηµοκρατία κρατά τα σχήµατά της, αλλά χάνει το περιεχόµενό της.

Ακούγοντάς τους, συνειδητοποίησα ότι, παρότι προέρχονταν από διαφορετικές ηλικίες και εµπειρίες, όλοι περιέγραφαν την ίδια πραγµατικότητα, µια κοινωνία όπου η οικονοµική επιβίωση καθορίζει τα όρια της ελευθερίας. Αυτή η κοινή εµπειρία ήταν η γέφυρα που ένωνε τις φωνές τους — και µε οδήγησε στη δική µου σκέψη.

Προσωπικά πιστεύω ότι, αν θέλουµε µια διαφορετική προοπτική στη σχέση µας µε τους τραπεζικούς οργανισµούς, δεν αρκούν µικρές διορθώσεις. Χρειάζεται ή  µάλλον απαιτείται να επαναδιεκδικήσουµε τον ανθρώπινο έλεγχο πάνω στους όρους της ζωής µας, στο χρήµα, στον χρόνο, στην εργασία, στην απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. ∆ιαφορετικά, όσο η οικονοµία µένει εκτός δηµοκρατικού ελέγχου, τόσο η κοινωνία θα ζει την ιδιότυπη «δηµοκρατία των τραπεζών» όχι ως µεταφορά, αλλά ως σκληρή καθηµερινή πραγµατικότητα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

