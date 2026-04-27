Η δηµιουργία των ριζολίθων και η agency

» Οντολογική προσέγγιση µιας γεωλογικής διεργασίας

Στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, εντός και νοτιοδυτικά του βενετσιάνικου λατοµικού χώρου που τροφοδότησε τα υλικά ανέγερσης των Νεωρίων και άλλων οχυρωµατικών έργων της βενετοκρατούµενης πόλης, εντοπίστηκε πρόσφατα ένα εξαιρετικής σηµασίας γεωβιολογικό φυσικό µνηµείο: ένα απολιθωµένο δάσος ριζολίθων, πρώτη φορά τεκµηριωµένο επιστηµονικά το 2022 [1].

Σε αντίθεση µε τα περισσότερα γνωστά απολιθωµένα δάση που διατηρούν κατά κανόνα κορµούς δέντρων, ο γεώτοπος αυτός χαρακτηρίζεται από την παρουσία ριζολίθων εντός αιολιανιτών, δηλαδή ψαµµιτικών σχηµατισµών αιολικής προέλευσης, κατά µήκος της ακτογραµµής. Σε αντίθεση µε τα απολιθωµένα δάση της υπόλοιπης Ελλάδας, που συνδέονται στην πλειονότητά τους µε ηφαιστειακή δραστηριότητα και διεργασίες πυριτίωσης, στο απολιθωµένο δάσος ριζολίθων Χανίων το ορυκτό αντικατάστασης είναι ο ασβεστίτης, µια σπανιότατη διεργασία απολίθωσης, µοναδική στον ελληνικό χώρο ως προς την έκταση, τον αριθµό και την πυκνότητα των απολιθωµένων ριζών που δηµιούργησε. Καταµετρήθηκαν πολλές εκατοντάδες ριζόλιθοι σε επιφάνεια µερικών εκατοντάδων τετραγωνικών µέτρων και εκτός αυτών υπολείµµατα µικρών κορµών, ενώ αναγνωρίστηκαν και αρκετοί εντυπωσιακοί µεγαριζόλιθοι, απολιθωµένες ρίζες που υπερβαίνουν το ένα µέτρο σε µήκος. Το µνηµείο αυτό δεν αποτελεί µόνο γεωλογική ανακάλυψη τοπικής εµβέλειας, αλλά προσφέρει ένα ιδιαίτερα γόνιµο πεδίο ακόµα και για τη θεωρητική επαναξιολόγηση της ίδιας της έννοιας του ριζόλιθου ως γεωβιολογικής δοµής.

Οι ριζόλιθοι δεν αποτελούν απλώς απολιθωµένα κατάλοιπα ριζικών συστηµάτων, αλλά σύνθετες γεωβιολογικές δοµές που ενσωµατώνουν τη δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ οργανισµών, παλαιοεδαφικών διεργασιών και γεωχηµικών µετασχηµατισµών [2]. Η δοµή και η µορφή τους δεν αντανακλά µια παθητική αποτύπωση ριζικών µορφολογιών στο ίζηµα αλλά αποτελεί προϊόν ενεργών και ισορροπηµένα εξαρτώµενων διεργασιών: βιολογικών, εδαφολογικών και φυσικογεωχηµικών, οι οποίες έδρασαν και διαµόρφωσαν ταυτόχρονα. Η παρατήρηση αυτή επιτρέπει µια βαθύτερη θεωρητική µετατόπιση: από την περιγραφή των διεργασιών στη διερεύνηση της φύσης της δράσης µέσα στο τοπικό γεωλογικό σύστηµα. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της agency, όχι µε την έννοια του πρακτορείου, αλλά της δραστικότητας ή ακριβέστερα, της δρώσας ικανότητας, προσφέρει ένα ιδιαίτερα γόνιµο ερµηνευτικό πλαίσιο, ένα «εργαλείο», για να αντιµετωπίσουµε τον γεωλογικό κόσµο όχι µόνο ως σύνολο αιτιών και αποτελεσµάτων, αλλά ως ένα συνεχές γίγνεσθαι σχέσεων.

Η έννοια της agency έχει «διαγράψει» µια ευρύτατη και πολυεπίπεδη θεωρητική «τροχιά», από τις κλασικές κοινωνικές επιστήµες έως τις σύγχρονες ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές προσεγγίσεις. Η αφετηρία αυτής της διαδροµής εντοπίζεται στον Karl Marx (1818–1883), ο οποίος διατύπωσε την κρίσιµη διαπίστωση ότι οι άνθρωποι «γράφουν την ιστορία τους», αλλά υπό συνθήκες που δεν επιλέγουν οι ίδιοι, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά το θεµελιώδες πρόβληµα της σχέσης µεταξύ δράσης και δοµής [3]. Η agency συνδέθηκε ακολούθως µε την ικανότητα του ανθρώπου να δρα συνειδητά και να επηρεάζει τον κόσµο, όπως διαρθρώθηκε στη θεωρία της κοινωνικής δράσης του Max Weber (1864–1920) [4] και συστηµατοποιήθηκε από τον Anthony Giddens (1938– ), ο οποίος την όρισε ως την ικανότητα των ανθρώπων να ενεργούν εντός και µέσω των κοινωνικών δοµών, σε µια σχέση αµοιβαίας συγκρότησης [5].

Το ερώτηµα που έθεσε ο Marx, απλουστευµένο ως «πώς δρουν οι άνθρωποι µέσα σε δοµές που δεν έχουν οι ίδιοι επιλέξει?», απασχόλησε εξίσου τους µεταγενέστερους στοχαστές εντός της µαρξιστικής παράδοσης. Ο Antonio Gramsci (1891–1937) υποστήριξε ότι οι κυρίαρχες τάξεις δεν επιβάλλουν τη θέλησή τους µόνο µε οικονοµικά µέσα, αλλά και µέσω της κουλτούρας, της παιδείας και των ιδεών. Η agency, σε αυτό το πλαίσιο, είναι η ικανότητα των υποτελών οµάδων να αµφισβητούν αυτή την κυριαρχία και να διαµορφώνουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τον κόσµο [6]. Ο Loui Althusser (1918–1990) αντίθετα, υποστήριξε ότι οι άνθρωποι δεν δρουν ελεύθερα, αλλά διαµορφώνονται από ιδεολογικούς µηχανισµούς, από θεσµούς όπως η εκπαίδευση, η θρησκεία και τα µέσα επικοινωνίας που καθορίζουν εκ των προτέρων τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν [7]. Αυτές οι «αντιθέσεις», στο κατά πόσο η δοµή καθορίζει τη δράση και πόσο η δράση µπορεί να αλλάξει τη δοµή, παρέµειναν το κεντρικό ζητούµενο, έως ότου η ίδια η έννοια της agency αµφισβητήθηκε ριζικότερα: όχι πλέον ως ιδιότητα αποκλειστικά ανθρώπινων υποκειµένων, αλλά ως κάτι που εκδηλώνεται και πέρα από αυτά. Ο Alfred Gell (1945–1997) εισήγαγε την ιδέα ότι και τα αντικείµενα µπορούν να «φέρουν» δράση, όχι συνειδητά, αλλά ως φορείς των προθέσεων αυτών που τα δηµιούργησαν, επηρεάζοντας ενεργά τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή µαζί τους [8], ενώ ο Bruno Latour (1947–2022) υποστήριξε ότι άνθρωποι και αντικείµενα δεν µπορούν να αναλυθούν χωριστά, γιατί συµµετέχουν από κοινού στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας, καταρρίπτοντας την παραδοσιακή διχοτοµία φύσης και κοινωνίας [9]. Το πιο ριζικό βήµα έγινε όταν ορισµένοι στοχαστές σταµάτησαν να ρωτούν «ποιος δρα» και άρχισαν να ρωτούν «πώς αναδύεται η δράση», µια µετατόπιση που άλλαξε εντελώς τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη σχέση µεταξύ όντων και κόσµου. Η πιο ριζική αναδιατύπωση ωστόσο, προέρχεται από σύγχρονες οντολογικές προσεγγίσεις που απορρίπτουν την agency ως εγγενή ιδιότητα και την αντιµετωπίζουν ως αναδυόµενο αποτέλεσµα σχεσιακών διαδικασιών. Η Karen Barad (1956– ), εµπνεόµενη από την κβαντική φυσική, παρατήρησε ότι ένα σωµατίδιο δεν έχει σταθερές ιδιότητες πριν αλληλοεπιδράσει µε το περιβάλλον του. Αποκτά συγκεκριµένη µορφή µόνο µέσα από αυτή την αλληλεπίδραση. Μεταφέροντας αυτή την ιδέα στον κοινωνικό και φυσικό κόσµο, υποστηρίζει ότι ο ρόλος και η δράση κάθε όντος, ανθρώπου, αντικειµένου, ή φυσικής οντότητας, δεν είναι προκαθορισµένα πριν τη σχέση, αλλά καθορίζονται και αναδιαµορφώνονται µέσα από αυτήν. Κανείς δεν εισέρχεται σε µια σχέση γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι ρόλο θα παίξει, αυτό αναδύεται από την ίδια τη διαδικασία [10]. Η agency, µε άλλα λόγια, δεν ανήκει σε κανέναν εκ των προτέρων, αλλά αναδύεται από τη σχέση.

Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, είναι χρήσιµο να δούµε τη διαφορά ανάµεσα σε αυτό που η Barad ονοµάζει intra-action σε σχέση µε την πιο οικεία interaction. Στην καθηµερινή σκέψη και στις παραδοσιακές επιστήµες, τα πράγµατα και οι άνθρωποι υπάρχουν πρώτα ως ανεξάρτητες οντότητες και στη συνέχεια αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. ∆ύο µπάλες του µπιλιάρδου συγκρούονται, αλλάζουν κατεύθυνση και παραµένουν ακριβώς αυτό που ήταν πριν τη σύγκρουση. Αυτή είναι η αλληλοεπίδραση, η interaction: δύο «αυτόνοµα» όντα µε προκαθορισµένες ιδιότητες που συναντώνται και επηρεάζουν το ένα το άλλο, χωρίς να µεταβάλλουν την ίδια τους τη φύση. Η Barad όµως πρότεινε κάτι ριζικά διαφορετικό. Στην intra-action, τα όντα προϋπάρχουν της σχέσης, αλλά αποκτούν ιδιότητες και ρόλο µέσα από αυτήν. Η ιδέα αυτή µπορεί να φανεί αφηρηµένη, αλλά αποκτά συγκεκριµένο νόηµα τόσο στον κοινωνικό όσο και στον φυσικό κόσµο και όπως θα δούµε στη συνέχεια, ιδιαίτερα στη διαδικασία δηµιουργίας των ριζόλιθων, όπου κανένας παράγοντας, ρίζα, έδαφος, νερό, ορυκτά, δεν δρα µόνος του, αλλά αποκτά τον ρόλο του µέσα από τη σχέση µε τους υπόλοιπους. Ας δούµε όµως αρχικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τον κοινωνικό κόσµο: ο γιατρός και ο ασθενής. Στη συνηθισµένη λογική, ο γιατρός υπάρχει ήδη ως γιατρός και ο ασθενής ως ασθενής και στη συνέχεια συναντώνται. Και οι δύο υπάρχουν ανεξάρτητα, αλλά η πράξη της θεραπείας, ο ρόλος του ενός ως θεραπευτή και του άλλου ως θεραπευόµενου, η ίδια η δράση που αναδύεται µεταξύ τους, δεν υπάρχει πριν την συνάντησή τους. ∆ηµιουργείται µέσα από αυτήν. Ο ρόλος του γιατρού ως θεραπευτή και ο ρόλος του ασθενή ως αυτού που θεραπεύεται αναδύονται µόνο µέσα από τη συνάντησή τους. Χωρίς αυτή τη συνάντηση, δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει θεραπεία, υπάρχουν απλώς δύο αυθύπαρκτες οντότητες [10].

Η κρίσιµη συνέπεια για την agency είναι ότι η δράση δεν ανήκει εκ των προτέρων σε κανέναν παράγοντα: ούτε στον άνθρωπο, ούτε στο αντικείµενο, ούτε στο περιβάλλον. Αναδύεται από την ίδια τη διαδικασία της intra-action, ως αποτέλεσµα και όχι ως αφετηρία. Αυτή η ιδέα, γεννηµένη στο πεδίο της κβαντικής φυσικής και µεταφερµένη στις κοινωνικές επιστήµες, άνοιξε έναν νέο δρόµο: αν η δράση αναδύεται από σχέσεις τότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την ίδια λογική και στις φυσικοχηµικές διεργασίες και να δούµε τη δηµιουργία ενός ριζόλιθου όχι ως άθροισµα ανεξάρτητων παραγόντων, αλλά ως αναδυόµενο γεγονός που γεννιέται από τη σχέση ρίζας, εδάφους, νερού και ιόντων. Το άθροισµα και µόνο των φυσικοχηµικών παραγόντων δεν δηµιουργεί ριζολίθους, αλλά η κβαντική τυχαιότητα σε συνδυασµό µε την χρονικά αναδυόµενη agency τους δηµιούργησε. Αυτή η διαπίστωση αντηχεί µε τη ∆ιαλεκτική της Φύσης του Friedrich Engels (1820–1895), ο οποίος είχε ήδη υποστηρίξει από τον 19ο αιώνα ότι τα φυσικά φαινόµενα δεν είναι ποτέ απλό άθροισµα παραγόντων, αλλά ποιοτικά νέο αποτέλεσµα της διαλεκτικής σύνθεσής τους [11].

Υπό αυτό το πρίσµα, οι ριζόλιθοι δεν είναι απλώς γεωλογικά κατάλοιπα. Είναι ίχνη µιας πολύπλοκης σύµπραξης φυσικοχηµικών διεργασιών, όπου η τυχαιότητα και η οργάνωση συνυπάρχουν, παράγοντας αυτό που σήµερα θα ονοµάζαµε “δραστικότητα των υλικών” (material agency) και που παλαιότερα θα αποδίδαµε ως διαλεκτική σύνθεση των παραµέτρων του συστήµατος. Η ανάπτυξη των ριζικών συστηµάτων, η µικροβιακή δραστηριότητα και η τοπική µεταβολή των φυσικοχηµικών συνθηκών, όπως το pH και η µερική πίεση του CO₂, δηµιούργησαν µικροπεριβάλλοντα στα οποία ευνοήθηκε η καθίζηση ανθρακικού ασβεστίου και κατ’ επέκταση η ορυκτοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η δέσµευση του CO₂ δεν αποτελεί απλώς µια παθητική γεωχηµική διεργασία, αλλά µια δυναµική σχεσιακή διαδικασία που αναδύεται από τη σύζευξη οργανισµών, εδαφικών ρευστών και ανόργανων φάσεων [2]. Με αυτή την έννοια, οι ριζόλιθοι δεν είναι µονάχα αρχείο ενός παρελθόντος γεωβιολογικού περιβάλλοντος: αποτελούν υλικές µαρτυρίες ενός πεδίου δράσης όπου βιολογικοί και αβιοτικοί παράγοντες συν-παρήγαγαν σταθερές υλικές µορφές, µετατρέποντας τον ατµοσφαιρικό άνθρακα σε σταθερές και αδρανείς ορυκτές δοµές, εγγεγραµµένες στο στρωµατογραφικό αρχείο.

Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε µια ουσιαστική αναθεώρηση της γεωλογικής σκέψης. Η ορυκτοποίηση και η διαγένεση δεν αποτελούν πλέον απλώς µηχανισµούς µεταβολής της ύλης, αλλά διαδικασίες µέσα από τις οποίες η ίδια η ύλη αποκτά σταθερότητα µέσω χωρικά και χρονικά µεταβαλλόµενων σχέσεων. Ο ριζόλιθος δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό αντικείµενο: είναι ένα στιγµιότυπο ισορροπίας µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο σύστηµα, όπου η ζωή, η χηµεία και το περιβάλλον συν-διαµορφώνουν την υλική πραγµατικότητα. Οι µηχανισµοί ορυκτοποίησης κατά την διαγένεση δεν αποτελούν πλέον απλώς µηχανισµούς µεταβολής της ύλης, αλλά γίνονται αναγνώσιµες ως διαδικασίες µέσα από τις οποίες η agency εγγράφεται στο γεωλογικό αρχείο και ο επιστήµονας καλείται όχι µόνο να µετρήσει, αλλά να αποκρυπτογραφήσει τις σχέσεις που τις παρήγαγαν. Η µελέτη των ριζόλιθων δεν αποτελεί απλώς ανάγνωση των παραγόντων που τους δηµιούργησαν, αυτό το κάνει η γεωλογία εδώ και πολλές δεκαετίες. Το καινούργιο είναι η αναγνώριση ότι αυτοί οι παράγοντες ανέπτυξαν agency, παρήγαγαν ένα αναδυόµενο αποτέλεσµα που δεν ανάγεται σε κανέναν παράγοντα ξεχωριστά. Με αυτή την έννοια, οι ριζόλιθοι δεν καταγράφουν µόνο το παρελθόν, αποκαλύπτουν τον τρόπο µε τον οποίο η Γη λειτουργεί ως ένα ενεργό, δυναµικό πεδίο σχέσεων. Και ίσως αυτό είναι το πιο σηµαντικό που µπορεί να µας πει ένας ριζόλιθος: ότι η ζωή δεν αφήνει απλώς ίχνη, αφήνει τις σχέσεις της σφραγισµένες στο γεωλογικό αρχείο. Αυτή όµως η agency, η δράση που αναδύθηκε από τη «συνάντηση» ρίζας, εδάφους, νερού και µιας σωρείας οργανικών και ανόργανων παραγόντων, δεν αποκαλύπτεται από µόνη της, χρειάζεται τους επιστήµονες που θα αποκρυπτογραφήσουν σταδιακά το αρχείο αυτό µέσα από τη συστηµατική έρευνα.

Η ιδέα αυτή δεν είναι άσχετη µε το σηµερινό κοινωνικό γίγνεσθαι. Σε µια εποχή που η φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική/πρακτική τείνει να αναγάγει τα πάντα, ανθρώπους, φύση, γνώση, σε µεµονωµένες µετρήσιµες µονάδες, η έννοια της agency ως αναδυόµενης σχέσης και όχι ως ατοµικής ιδιότητας, αποτελεί από µόνη της µια πράξη αντίστασης. ∆ιότι υπενθυµίζει ότι τίποτα δεν υπάρχει και δεν δρα µόνο του, ούτε ο άνθρωπος, ούτε η κοινότητα, ούτε η ίδια η Γη. Η φτωχοποίηση, οικονοµική, πολιτισµική, περιβαλλοντική, είναι κύριο αποτέλεσµα της διάσπασης των σχέσεων και η αντίσταση σε αυτήν δεν µπορεί να είναι παρά η επανασύνδεση: ανθρώπων µε ανθρώπους, ανθρώπων µε τη φύση, επιστήµης µε την κοινωνία. Και αν κάτι µας διδάσκει η µακρά ιστορία της σκέψης, από τη µαρξιστική διαπίστωση ότι οι άνθρωποι “γράφουν την ιστορία τους” έως τη σχεσιακή οντολογία της Karen Barad, είναι ότι αυτό που µεταµορφώνει τον κόσµο δεν προκύπτει από µεµονωµένους παράγοντες, ούτε από µια απλή άναρχη τυχαιότητα, αλλά αναδύεται από πλέγµατα σχέσεων: σε κοινωνικό επίπεδο από τις συνειδητές µορφές συλλογικής δράσης και σε φυσικό επίπεδο, από τη διαρκή αλληλεπίδραση ανθρώπων, φύσης, ζωντανών και αδρανών συστηµάτων, µέσα από την οποία παράγεται η ίδια η δραστικότητα του κόσµου.

*Ο Μανόλης Μανούτσογλου είναι Καθηγητής και τέως Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιβλιογραφία

[1] Manoutsoglou, E. (2022). Rhizoliths within aeolianites at the ancient quarry of Stavros Akrotiri Chania Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ. 10, GSG2022-193. [16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17–19 October 2022, Patra]

[2] Durand, N., Monger, H.C. & Canti, M.G. (2010). Calcium carbonate features, in: Stoops, G., Marcelino, V. & Mees, F. (eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths. Amsterdam: Elsevier, pp. 149–194.

[3] Marx, K. (1852). Η ∆εκάτη Ογδόη Μπριµέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη (1852/1869). – https://pasithee.library.upatras.gr/deukalionas/article/view/1433/1309

[4] Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Τübingen: Mohr. https://www.textlog.de/weber_wirtschaft.html

[5] Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press. – https://www.scribd.com/document/221106845/Anthony-Giddens-the-Constitution-of-Society

[6] Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. https://ia600506.us.archive.org/19/items/AntonioGramsciSelectionsFromThePrisonNotebooks/Antonio-Gramsci-Selections-from-the-Prison-Notebooks.pdf

[7] Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. https://www.scribd.com/document/405092469/Althusser-Ideology-and-Ideological-State-Apparatuses-pdf.

[8] Gell, A. (1998). Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Oxford University Press.

[9] Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern. Μτφρ. C. Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[10] Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press.

[11] Ένγκελς, Φ., 2008. ∆ιαλεκτική της φύσης. Μετάφραση Ε. Μπιτσάκης. 7η έκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.