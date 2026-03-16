Η ΔΕΔΙΣΑ στο 14th Future of Cities Conference

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], συμμετείχε στο 14th Future of Cities Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στην Αθήνα, συμβάλλοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον των βιώσιμων και «έξυπνων πόλεων».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Πατεράκης, ο οποίος συμμετείχε στο Session#2 με θέμα: «Agentic AI, Πολιτική Προστασία και Κυκλική Οικονομία: Τρεις Πυλώνες Κλιματικής Ανθεκτικότητας», όπου αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος της Πολιτικής Προστασίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Agentic AI στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Πατεράκης συμμετείχε ως ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Κυκλική Οικονομία και Ανθεκτικές Κοινότητες: Στρατηγικές και Τάσεις στην Εποχή της Agentic AI», όπου παρουσιάστηκαν στρατηγικές και πρακτικές που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας ως βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα συστήματα οπτικών και ρομποτικών διαχωριστών, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποβλήτων και την ανάκτηση υλικών.

Επιπλέον, επεσήμανε την αναγκαιότητα συστημικών αλλαγών στον σχεδιασμό των προϊόντων ώστε να έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να επιδέχονται εύκολη επισκευή και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο στόχος αυτός απαιτεί μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου εστιάζοντας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα RE-USE.GR by ΔΕΔΙΣΑ, μια καινοτόμο πρωτοβουλία του φορέα που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων.

Η συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο συνέδριο αποδεικνύει τον ενεργό ρόλο του φορέα στην προώθηση σύγχρονων και βιώσιμων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία»