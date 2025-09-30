menu
Chania
Διεθνή

Η Δανία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Δανία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις στην πορτοκαλί βαθμίδα απέναντι στον κίνδυνο σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται στη Δανία για «να μοιραστεί την εμπειρία» της στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones με κοινές ασκήσεις, μετά τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών πτήσεων drones επάνω από την σκανδιναβική χώρα.

«Φοβόμαστε ότι τελικά κάποιος θα απειλήσει την τροφοδοσία μας σε ενέργεια και μία χώρα χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο δανός υπουργός Ενέργειας Λαρς Ααγκαρντ διευκρινίζοντας ότι η αύξηση του επιπέδου συναγερμού θα μεταφρασθεί σε αυξημένη επιτήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και περιορισμούς στην πρόσβαση.

Η Δανία υπήρξε πρόσφατα θύμα υβριδικής επίθεσης με τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις επάνω από τα αεροδρόμιά της – ειδικά το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της βόρειας Ευρώπης, έκλεισε για πολλές ώρες – και επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις άγνωστης ταυτότητας drones.

Η Κοπεγχάγη υποστηρίζει ότι πρόκειται για ρωσικά drones και η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή είναι η Ρωσία».

Για να εγγυηθεί της ασφάλεια της ευρωπαϊκής συνόδου που θα διεξαχθεί αύριο και την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, η κυβέρνηση της Δανίας απαγόρευσε τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.

Η τελευταία φορά που η Δανία είχε αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις ήταν τον Σεπτέμβριο 2022, μετά το σαμποτάζ κατά του αγωγού Nord Stream στη Βαλτική.

 

