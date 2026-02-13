menu
13.9 C
Chania
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» στο 1ο Φεστιβάλ Μουσικής της Μεγάλης Ελλάδας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο 1ο Φεστιβάλ Μουσικής της Μεγάλης Ελλάδας (Νότια Ιταλία – Ελλάδα), το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη Καταντζάρο, πρωτεύουσα της ελληνικής και βυζαντινής Καλαβρίας, πρόκειται να συμμετάσχει η Χορωδία του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», «Αγγέλων Ωδή».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πρόσκληση αποτέλεσε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συμμετοχής της, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά, στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών 2025 που φιλοξενήθηκε στην Καρδίτσα.
Το Φεστιβάλ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δρ. Νίκου Ευθυμιάδη, θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή Θεσμό που αναδεικνύει τις κοινές πολιτισμικές και μουσικές ρίζες της χώρας μας και της Μεγάλης Ελλάδας.
Η συμμετοχή της Χορωδίας εντάσσεται σε ένα κοινό όραμα πολιτιστικής σύνδεσης, μνήμης και δημιουργίας, συμβάλλοντας στη θεμελίωση ενός νέου θεσμού διεθνούς εμβέλειας.
Στο Φεστιβάλ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 200 Χορωδοί, Έλληνες και Ιταλοί, σε ένα πολυφωνικό μουσικό σύνολο υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Η έναρξη και η λήξη του θα γίνει με το Αγιορείτικο «Κύριε Ελέησον», σε μονόφωνη, δίφωνη και τετράφωνη χορωδιακή επεξεργασία, το οποίο θα ερμηνεύσουν όλες οι Χορωδίες μαζί.
Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:30, στον ιστορικό ναό Basilica dell’Immacolata Concezione στο Καταντζάρο.
Τα μέλη της Χορωδίας «Αγγέλων Ωδή» αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση που θα εκπροσωπήσουν το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη σε έναν διεθνή Θεσμό με έντονο ιστορικό, πολιτισμικό και πνευματικό αποτύπωμα. Το Καταντζάρο, πόλη με καθαρά ελληνικές ρίζες και ισχυρή σχέση με την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, αποτελεί ιδανικό τόπο για τη γέννηση ενός Φεστιβάλ που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum