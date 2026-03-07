Η Χημεία συνάντησε την Ιστορία μέσα από τον αμπελώνα του Βενιζέλου

Μια μοναδική… συνάντηση της επιστήμης της χημείας με την ιστορία και τη γαστρονομία, η οποία παράλληλα έριξε φως σε λιγότερο γνωστές πτυχές της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων του Ελευθερίου Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στη Χαλέπα.

1 από 3

Την εκδήλωση που είχε θέμα «Το αμπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα: ο μοναδικός ιστορικός αστικός αμπελώνας της Ελλάδας», διοργάνωσαν με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Χημείας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

«Το αμπέλι του Ελευθερίου Βενιζέλου φυτεύτηκε για πρώτη φορά από τον πατέρα του Κυριάκο στα τέλη του 19ου αιώνα, την περίοδο που ο ίδιος κατασκεύασε τη σημερινή οικία – μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, ενώ το 1927 όταν έγινε η ανακαίνιση της κατοικίας με προσωπική επίβλεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου το αμπέλι φυτεύτηκε ξανά», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος «Ελ. Βενιζέλος» Γιώργος Κουκουράκης και πρόσθεσε ότι από τότε το αμπέλι «μπήκε στην καρδιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, κάτι που το βλέπουμε και σε επιστολές του που έστελνε από το Παρίσι σε ανθρώπους που είχαν επιφορτιστεί με το καθήκον να φροντίζουν το αμπέλι και τον κήπο της οικίας».

Συνεχίζοντας ο κ. Κουκουράκης ανέφερε ότι έπειτα από μια μεγάλη περίοδο που το αμπέλι δεν καλλιεργούνταν, το 2003 μετά από πρωτοβουλία του ιεράρχη Ειρηναίου Γαλανάκη, πρώτου προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το αμπέλι φυτεύτηκε εκ νέου με ποικιλίες που είχαν φυτευτεί και την περίοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου.

«Από τότε καλλιεργείται με τη φροντίδα του Ιδρύματος και την επιμέλεια ειδικών γεωπόνων και οινολόγων, και παράγεται και μικρή ποσότητα εξαιρετικής ποιότητας τσικουδιάς που διατίθεται ως δώρο από το Ίδρυμα, ενώ τα σταφύλια αξιοποιούνται από το καφέ που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο», επεσήμανε ο κ. Κουκουράκης, ενώ καταλήγοντας έκανε γνωστό ότι έχει δρομολογηθεί από το Ίδρυμα η διαδικασία ένταξης του ιστορικού αστικού αμπελώνα της οικίας – μουσείου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο παγκόσμιο δίκτυο αστικών αμπελώνων.

Όπως εξήγησε ο γεωπόνος-οινολόγος, Γιάννης Γαλάνης, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης του αμπελώνα από το 2020, επεσήμανε ότι στόχος είναι ο αμπελώνας να γίνει μελλοντικά επισκέψιμος από το κοινό, ενώ ανέφερε ότι οι 7 συνολικά ποικιλίες που καλλιεργούνται στον αμπελώνα, λευκές και κόκκινες, είναι εκείνες που καλλιεργούνταν και επί εποχής Βενιζέλου, και περιλαμβάνουν τόσο επιτραπέζιες όσο και οινοποιήσιμες ποικιλίες. «Οι δυσκολίες της συγκεκριμένης καλλιέργειας είναι ότι είναι ένας μικρός αμπελώνας, μικρότερος του 1ος στρέμματος, με πολλές διαφορετικές ποικιλίες που χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές στην καλλιέργειά τους», επεσήμανε ενώ υπογράμμισε ότι δεδομένου ότι πρόκειται για έναν αστικό αμπελώνα που περιτριγυρίζεται από κατοικίες, εφαρμόζονται πρωτόκολλα βιολογικής γεωργίας.

Ο χημικός – οινολόγος Κωστής Γαλάνης αναφέρθηκε ειδικότερα στην τσικουδιά που παράγεται από τον ιστορικό αμπελώνα του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Ήταν όραμα ενός πολύ καλού μου φίλου του Νίκου Παπαδάκη, να αναδειχθεί ο αμπελώνας αυτός. Από τη μεριά μου, θεώρησα ότι αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον και ήθελα κι εγώ να βοηθήσω», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γαλάνης, ενώ εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η Νεκταρία Αρχοντάκη αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της χημείας σε καθημερινές δραστηριότητες: «Θέλουμε να νιώθουν οι άνθρωποι ότι η χημεία είναι παντού, στην τέχνη, την εκπαίδευση, την καθημερινότητα», τόνισε και επεσήμανε ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση η χημεία συνάντησε και την ιστορία, ενώ καταλήγοντας ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης.