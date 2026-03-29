Η Χαν Κανγκ κέρδισε το βραβείο μυθοπλασίας του Εθνικού Κύκλου Κριτικών Βιβλίου των ΗΠΑ (NBCC) με το έργο της «We Do Not Part» ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στις πιο σημαντικές φωνές της λογοτεχνίας μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2024.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η διάσημη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας ανακηρύχθηκε νικήτρια του αναγνωρισμένου αμερικανικού λογοτεχνικού βραβείου για το μυθιστόρημα του 2021 που εκδόθηκε σε αγγλική μετάφραση το 2024, στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων του NBCC που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Η Χέδερ Σκοτ Πάρτινγκτον, πρόεδρος της επιτροπής μυθοπλασίας του NBCC είπε ότι στο έργο της η Χαν Κανγκ είναι αποδίδει διακριτικά την περιγραφή του τραύματος μετά τη σφαγή του Τζέτζου.