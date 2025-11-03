“Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη” – Εκδήλωση της LEFT στην Αθήνα

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, 18:00–21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, διοργανώνεται από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left) εκδήλωση με θέμα «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Κοινωνικός διάλογος και πολιτικές απέναντι στην κλιμάκωση δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση την οποία συντονίζει ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) στο ευρωκοινοβούλιο Κώστας Αρβανίτης, φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτικό διάλογο γύρω από την έξαρση των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, θα παρουσιαστεί έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), Γραμματέα ΥΑΕ της ΓΣΕΕ & Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ, για την κλιμάκωση των εργατικών ατυχημάτων και τις πολιτικές πρόληψης που απαιτούνται.

Στόχος είναι να αναδειχθούν οι πολιτικές που οφείλουν να προστατεύουν το ύψιστο αγαθό — τη ζωή στην εργασία — και να προωθήσουν ένα νέο πλαίσιο πρόληψης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλους τους εργαζόμενους.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

Συντονισμός:

Κώστας Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος The Left, επικεφαλής της αντιπροσωπείας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ στο ΕΚ, μέλος Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL)

Ομιλητές/τριες:

(1) Leila Chaibi – Ευρωβουλεύτρια, The Left, συντονίστρια Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), La France Insoumise

(2) Verónica Martínez Barbero – Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιοσύνης της Ισπανίας, πρ. ΓΓ Εργασίας, πρ. Επιθεωρήτρια Εργασίας

(3) Μαρίλη Μέξη – Σύμβουλος Πολιτικών Απασχόλησης και Κοινωνικού Διαλόγου στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), Καθηγήτρια Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Graduate Institute της Γενεύης, Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ

(4) Δημήτρης Πλουμπίδης – τ. Εκπρόσωπος της Ελλάδας για θέματα ψυχικής υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

(5) Γιάννης Κουζής – Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

(6) Τάσος Πετρόπουλος – Εργατολόγος, πρ. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρουσίαση έρευνας:

Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Τίτλος έρευνας: «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Κοινωνικός διάλογος και πολιτικές απέναντι στην κλιμάκωση δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών»

Χαιρετίζουν:

Yolanda Diaz – Αντιπρόεδρος Β’ της ισπανικής κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Οικονομίας, SUMAR, Ισπανία

Li Andersson – Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL, Ευρωβουλεύτρια Vasemmistoliitto, Φινλανδία

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και συζήτηση με το κοινό.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι του Κώστα Αρβανίτη στο: https://www.youtube.com/live/VrpnmJGEnE4»