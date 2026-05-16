Η αβεβαιότητα παραµένει

Οι παγκόσµιες προοπτικές παραµένουν αβέβαιες λόγω του πολέµου στη Μέση Ανατολή, εν µέσω της εύθραυστης εκεχειρίας µεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι παρατεταµένες διαπραγµατεύσεις µε τα διπλωµατικά αδιέξοδα, οι συνεχιζόµενοι αποκλεισµοί πλοίων και ο κίνδυνος στρατιωτικής κλιµάκωσης απειλούν τη βιωσιµότητα της εκεχειρίας.

Σε αυτό το ασταθές σκηνικό, η παγκόσµια οικονοµία αντιµετωπίζει ακόµη ένα πιθανό σοκ στις τιµές της ενέργειας και των τροφίµων, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Moody’s

Το επίµονα υψηλό κόστος ενέργειας αναµένεται να διατηρήσει τον πληθωρισµό υψηλό, να αποδυναµώσει τις επενδύσεις και να ασκήσει πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση η Ε.Ε. συντονίζει τις ενέργειές της για την από κοινού αντιµετώπιση από τα κράτη – µέλη της, των αντίκτυπων του πολέµου.

Θα µπορέσουν, τελικά, οι οικονοµίες και οι κοινωνίες να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις του, καθώς όπως δείχνουν οι έρευνες και επισηµαίνουν οι αναλυτές, η καθηµερινότητα των πολιτών, λόγω τις ακρίβειας, γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική;