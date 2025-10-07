Η Αθήνα του Μέλλοντος: Μεγάλη επιτυχία για το Διήμερο Συνέδριο

1 από 8

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διακεκριμένων Ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της τεχνολογίας και διεθνών εμπειρογνωμόνων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το διήμερο στρατηγικό συνέδριο που διοργάνωσε η ΔΑΕΜ Α.Ε. το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων

Το συνέδριο φιλοξένησε 48 ομιλητές, συγκέντρωσε πάνω από 600 συμμετέχοντες, ενώ περισσότεροι από 4.500 πολίτες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν τις εργασίες μέσω livestream, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για το μέλλον της Πρωτεύουσας της χώρας.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια πλατφόρμα γόνιμου διαλόγου, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που ήδη μεταμορφώνουν την Αθήνα, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της στεγαστικής επισφάλειας και της ψηφιακής μετάβασης.

Κεντρικοί Άξονες & Καινοτόμες Δράσεις

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν τέσσερις κεντρικοί πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της πόλης:

Έξυπνη & Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Παρουσιάστηκαν έργα αιχμής όπως η έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων με αισθητήρες IoT, η Ψηφιακή Κάρτα του Δημότη, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η κρίσιμη σημασία της Κυβερνοασφάλειας για τη θωράκιση των δημοτικών υποδομών. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη & Ανθεκτικότητα: Στο επίκεντρο βρέθηκαν πολιτικές για την προσιτή στέγαση, το όραμα της «γειτονιάς των 15 λεπτών», η δημιουργία του πρώτου microforest στην Ελλάδα, η ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και το καινοτόμο Athens Energy Portal. Κοινωνική Συνοχή & Πόλη για Όλους: Επισημάνθηκε η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στις κοινωνικές υπηρεσίες, με προγράμματα για την ενεργή και υγιή γήρανση μέσω των Λεσχών Φιλίας, την παραγωγή προσβάσιμου πολιτισμού για όλους και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας για τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου στην πόλη. Καινοτομία στη Διοίκηση: Συζητήθηκαν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης, η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές της.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά:

«Η Αθήνα αλλάζει, γίνεται μια πόλη σύγχρονη, πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη. Το συνέδριο αυτό δεν ήταν απλώς μια καταγραφή πεπραγμένων, αλλά μια ισχυρή δέσμευση για το μέλλον. Αξιοποιούμε κάθε τεχνολογικό εργαλείο, κάθε καινοτόμα ιδέα, με έναν και μόνο στόχο: τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής για κάθε κάτοικο και επισκέπτη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. κ. Λάζαρος Καραούλης τόνισε:

«Η ΔΑΕΜ, ως τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων, αποδεικνύει στην πράξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης. Μετατρέπουμε τη στρατηγική σε εφαρμοσμένες λύσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιτυχία του συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι μέσα από τη συνεργασία, μπορούμε να οικοδομήσουμε την Αθήνα του μέλλοντος, σήμερα, ΤΩΡΑ!»

Τιμητική πλακέτα: Η ΔΑΕΜ βράβευσε τον Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη, τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μακρόχρονη και καθοριστική του προσφορά στην εξέλιξη της εταιρείας και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας : «Ο κ. Λαμπρακάκης υπηρέτησε με όραμα και συνέπεια όχι απλώς έναν θεσμικό ρόλο. Έχτισε γέφυρες ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον της ΔΑΕΜ. Σήμερα τιμούμε μια προσωπικότητα που έβαλε θεμέλια για τη ελεγχόμενη στάθμευση και όχι μόνο, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Αθηναίων μέχρι σήμερα.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, κ. Λάζαρος Καραούλης, σημείωσε:

«Ο Νώντας Λαμπρακάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ΔΑΕΜ, με τολμηρές πρωτοβουλίες όπως η ανάληψη της ελεγχόμενης στάθμευσης το 2012, η οποία μέχρι και τότε δινόταν σε ανάδοχο ιδιώτη. Το όραμά του θεμελίωσε ένα πρότυπο διαχείρισης που λειτουργεί σήμερα σε όλη την Αθήνα. Με διορατικότητα και πίστη, έθεσε τις βάσεις για όσα πετύχαμε. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στρατηγική του προσφορά.»

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες χορηγούς καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, καθώς επίσης τα στελέχη και όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχημένη αυτή διοργάνωση σταθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδόθηκαν ζωντανά και είναι διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι της ΔΑΕΜ στο YouTube: https://www.youtube.com/@daemsa1643/videos