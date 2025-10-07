menu
17.4 C
Chania
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Η Αθήνα του Μέλλοντος: Μεγάλη επιτυχία για το Διήμερο Συνέδριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διακεκριμένων Ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της τεχνολογίας και διεθνών εμπειρογνωμόνων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το διήμερο στρατηγικό συνέδριο που διοργάνωσε η ΔΑΕΜ Α.Ε.  το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων

Το συνέδριο φιλοξένησε 48 ομιλητές, συγκέντρωσε πάνω από 600 συμμετέχοντες, ενώ περισσότεροι από 4.500 πολίτες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν τις εργασίες μέσω livestream, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για το μέλλον της Πρωτεύουσας της χώρας.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια πλατφόρμα γόνιμου διαλόγου, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που ήδη μεταμορφώνουν την Αθήνα, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της στεγαστικής επισφάλειας και της ψηφιακής μετάβασης.

Κεντρικοί Άξονες & Καινοτόμες Δράσεις

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν τέσσερις κεντρικοί πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της πόλης:

  1. Έξυπνη & Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Παρουσιάστηκαν έργα αιχμής όπως η έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων με αισθητήρες IoT, η Ψηφιακή Κάρτα του Δημότη, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η κρίσιμη σημασία της Κυβερνοασφάλειας για τη θωράκιση των δημοτικών υποδομών.
  2. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη & Ανθεκτικότητα: Στο επίκεντρο βρέθηκαν πολιτικές για την προσιτή στέγαση, το όραμα της «γειτονιάς των 15 λεπτών», η δημιουργία του πρώτου microforest στην Ελλάδα, η ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και το καινοτόμο Athens Energy Portal.
  3. Κοινωνική Συνοχή & Πόλη για Όλους: Επισημάνθηκε η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στις κοινωνικές υπηρεσίες, με προγράμματα για την ενεργή και υγιή γήρανση μέσω των Λεσχών Φιλίας, την παραγωγή προσβάσιμου πολιτισμού για όλους και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας για τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου στην πόλη.
  4. Καινοτομία στη Διοίκηση: Συζητήθηκαν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης, η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές της.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά:

 «Η Αθήνα αλλάζει, γίνεται μια πόλη σύγχρονη, πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη. Το συνέδριο αυτό δεν ήταν απλώς μια καταγραφή πεπραγμένων, αλλά μια ισχυρή δέσμευση για το μέλλον. Αξιοποιούμε κάθε τεχνολογικό εργαλείο, κάθε καινοτόμα ιδέα, με έναν και μόνο στόχο: τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής για κάθε κάτοικο και επισκέπτη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα.»

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. κ. Λάζαρος Καραούλης τόνισε:

 «Η ΔΑΕΜ, ως τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων, αποδεικνύει στην πράξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης. Μετατρέπουμε τη στρατηγική σε εφαρμοσμένες λύσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιτυχία του συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι μέσα από τη συνεργασία, μπορούμε να οικοδομήσουμε την Αθήνα του μέλλοντος, σήμερα, ΤΩΡΑ!»

 Τιμητική πλακέτα: Η ΔΑΕΜ βράβευσε τον Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας απένειμε τιμητική πλακέτα  στον κ. Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη, τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μακρόχρονη και καθοριστική του προσφορά στην εξέλιξη της εταιρείας και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας : «Ο κ. Λαμπρακάκης υπηρέτησε με όραμα και συνέπεια  όχι απλώς έναν θεσμικό ρόλο. Έχτισε γέφυρες ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον της ΔΑΕΜ. Σήμερα τιμούμε μια προσωπικότητα που έβαλε θεμέλια για τη ελεγχόμενη στάθμευση και όχι μόνο, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Αθηναίων μέχρι σήμερα.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, κ. Λάζαρος Καραούλης, σημείωσε:

«Ο Νώντας Λαμπρακάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ΔΑΕΜ, με τολμηρές πρωτοβουλίες όπως η ανάληψη της ελεγχόμενης στάθμευσης το 2012, η οποία μέχρι και τότε δινόταν σε ανάδοχο ιδιώτη.  Το όραμά του θεμελίωσε ένα πρότυπο διαχείρισης που λειτουργεί σήμερα σε όλη την Αθήνα. Με διορατικότητα και πίστη, έθεσε τις βάσεις για όσα πετύχαμε. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στρατηγική του προσφορά.»

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες χορηγούς καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, καθώς επίσης τα στελέχη και όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχημένη αυτή διοργάνωση σταθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδόθηκαν ζωντανά και είναι διαθέσιμες στο επίσημο  κανάλι της ΔΑΕΜ στο YouTube: https://www.youtube.com/@daemsa1643/videos

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum