Η ασυλία των θεών

Οι θεοί του Ολύµπου, όπως διαβάζουµε στην Μυθολογία, παρενέβαιναν στην ζωή των ανθρώπων. Βρίσκονταν ακόµα και µεταξύ των αντίπαλοι σε πολέµους των ανθρώπων, σε αποφάσεις των ανθρώπων, έρχονταν σε επαφή µε γυναίκες των ανθρώπων που γεννούσαν ηµίθεους. Κρυβόντουσαν ο ενας από τον άλλον και όλα αυτά σε µια µόνιµη διχογνωµία και διαµάχη µεταξύ των. Θεοί να σου πετύχουν!

Στο µόνο που συµφωνούσαν, ήταν να έχουν ασυλία απέναντι στην δικαιοσύνη των ανθρώπων. Να µην κινδυνεύουν δηλαδή να γίνουν έκπτωτοι θεοί µε αποφάσεις παρµένες από ανθρώπινα δικαστήρια. Οι άνθρωποι βέβαια διαµαρτύρονταν για την ασυλία αυτή. Ερχόσαστε στη γή, τους έλεγαν -όταν κατεβαίνεται από τους θρόνους σας- παίρνετε µέρος σε πολέµους, σκοτώνετε ανθρώπους, ερωτοτροπείτε µε τις γυναίκες µας, διαχειρίζεστε τον δηµόσιο βίο µας και δεν δίνετε λογαριασµό σε κανέναν.

Στον Τρωικό πόλεµο, µε δική σας παρέµβαση, αντί να φέρετε την ειρήνη συνεχίζατε ένα πόλεµο, και τον κρατήσατε 10 χρόνια. Είχε 50.000 περίπου νεκρούς και δεν τον αποτρέπατε. Ξεπουλήσατε γη ελληνική και ύδωρ, φτιάξατε έναν δούρειο ίππο για ξεκάρφωµα, και την Ελένη που φέρατε πίσω δεν την είδαµε ποτέ. Ακόµα και τα ∆αρδανέλια µόνο Ελληνικό όνοµα συνεχίζουν να έχουν, αλλά ανήκουν στους Τρώες οι οποίοι ζητούν να τα φτάσουν µέχρι την Εύβοια.

Όλα αυτά για τα δικά σας κέφια και για να βγείτε κερδισµένοι στους µεταξύ σας ανταγωνισµούς. Να τακτοποιήσετε τις διαφορές σας και να ικανοποιήσετε τον εγωισµό σας. Αντί να σταµατήσετε τον όλεθρο, τον τροφοδοτούσατε για το ονόρε, τις συµµαχίες και τις προσωπικές έριδες και κόντρες.

Γνωρίζατε αλλά δεν το αποτρέπατε. Οι άνθρωποι φώναζαν για κίνδυνο. Οι πολιτικοί, οι γυναίκες, τα παιδιά που δεν είχαν οξυγόνο, οι Κασσάνδρες αλλά δεν ακούγατε.

Στην Τροία οι άνθρωποι πέθαιναν, κι΄ εσείς οι θεοί κοιτούσατε από τον Όλυµπο.

Για τις υποκλοπές είχατε τον Ερµή, αγγελιαφόρο των Θεών, για να µαθαίνεται τα πάντα κι’ αντί κοριούς την θεϊκή οµερτά. Είχατε ηµέτερο τον Ερµή θεό κλεπτών, της πονηριάς και των εµπόρων. Την πρώτη κι’ όλας ηµέρα της ζωής του, έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα και τα δήλωσε για δικά του κάπου στον Ψηλορείτη.

Στους Ιππείς του Αριστοφάνη ο Αλλαντοπώλης, ένας αγράµµατος χυδαίος και πονηρός, νικάει τον πολιτικό και δηµαγωγό Κλέωνα, επειδή είναι πιο πανούργος και λαϊκιστής. ∆εν ήταν πιο ικανός από τον Κλέωνα, απλά ήξερε να πουλά καλλίτερα το ψέµα. Έτσι ο Αλλαντοπώλης γίνεται σύµβολο πελατειακού κράτους, λαϊκισµού, πολιτικής εξαπάτησης, και από αλλαντοπώλης, χασάπης δηλαδή, βρίσκεται στο προσκήνιο υπεράνω των πολιτικών, πίνοντας ανέµελος τον φραπέ του και αποκτώντας άρµα Ferrari. Κι’ εσείς δεν το γνωρίζατε µας είπατε! Ω θεοί των ελλήνων πόσο ψεύτες είσαστε!

Ακόµα και στις δίκες τις άδικες εθελοτυφλούσατε, δεν κάνατε παρέµβαση ω θεοί! Στην δίκη που δικαζόταν ο Σωκράτης και µαζί µ’ αυτόν το δίκαιο, δεν αποτρέψατε, θεοί, την µέγιστη αδικία. Την αφήσατε να γίνεται µέσα σε κλίµα πολιτικής πίεσης, φόβου, και χειραγώγησης της κοινής γνώµης. ∆ιότι όταν η εξουσία θέλει αποτέλεσµα, η δικαιοσύνη γίνεται συνέλευση και όχι κρίση. Ο Σωκράτης δεν πέθανε από νόµο, αλλά από χειραγωγηµένη κρίση.

∆εν σκεφτήκατε όµως δύο πράγµατα: την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΙΣΤΟΡΙΑ

Όταν λοιπόν ήλθε η ΑΛΗΘΕΙΑ, αποδειχτήκατε ανύπαρκτοι, και εξαφανιστήκατε από το προσκήνιο, µιας και εδώ που τα λέµε ανύπαρκτοι ήσασταν πάντοτε και στο παρασκήνιο εργαζόσασταν, πάντα µυστικά ποτέ διάφανα και µπροστάρηδες. Μικροί θεοί µιας χούφτας Ελλήνων κρυµµένοι µες τα κρίµατά σας. Μετά ήρθε η ΙΣΤΟΡΙΑ. Αυτή πια σας αποτελείωσε. Σας κατέστησε ανύπαρκτους, προϊόντα µυθοπλασίας, ήρωες ανθρώπινης επινόησης, πλασµένοι από ανθρώπους, εκλεγµένοι από ανθρώπους! Και έτσι οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο της ασυλίας των «Ολύµπιων θεών» έζησαν δύσκολα, δηλαδή κατά τον λαό και οι Άρχοντες, που λέµε.

Στην Κίνα, χιλιάδες χρόνια µετά, χρησιµοποιούν την παγίδα του Θουκυδίδη για να γίνουν κατανοητοί στην επικοινωνία τους µε άλλα κράτη. Εσείς ω θεοί, µιλάτε την ακαταλαβίστικη γλώσσα της Βαβέλ, σκεπάζοντας µε κουρελού την γνώση, την παράδοση, την ιστορία και την σοφία της Ελλάδος. Αφήνετε ατιµώρητους -έστω και λεκτικά, βρε αδελφέ- τους κινούµενους εχθρικά επισκέπτες στα Άγια χώµατά µας, που διαλαλούν πως δεν ήµαστε απόγονοι των προγόνων µας.

Σήµερα µπροστά στην αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ θα αποδειχθεί και πάλι η ανυπαρξία σας και ο φιλοτοµαρισµός σας. Όσον αφορά την ΙΣΤΟΡΙΑ γίνονται ήδη προσπάθειες αλλοίωσης, νόθευσης, παραχάραξης γεγονότων. ∆ιότι όπως ο κάθε νοήµων µυθικός θεός, έτσι κι εσείς ενδιαφέρεστε για το µέλλον σας. Αυτό το µέλλον σας όµως θα είναι τελείως διαφορετικό από το εύκρατο και υγιεινό κλίµα της υπόλοιπης Ελλάδος. Θα είναι ένα µέλλον µοναξιάς στίς παγωµένες κορυφές της συνειδήσεως του Ολύµπου, όπου θα επικρατούν το κρύο, οι ερινύες και η λήθη.

Οι Θεοί της Ελλάδος µπορεί να πέθαναν µαζί µε την ασυλία τους, αλλά ο Όλυµπος δεν έπεσε ποτέ. Απλώς κατέβηκε στη Βουλή και έγινε η βούληση των Ολύµπιων θεών πολιτικό προνόµιο. Άλλαξαν τα ονόµατα των θεών, αλλά παρέµειναν οι ίδιες συνήθειες της εξουσίας, οι οποίες παράγουν τους ίδιους πολιτικούς, στοιχειωµένους, λές, από την ίδια ενοχή που προστατεύει η ασυλία.