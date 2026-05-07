Η Ασβεστη Μνήμη: Μαρτυρίες Παιδιών ΙΙ από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή

(Από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή) (Επιµέλεια – Πρόλογος : ∆ρ Κωνσταντίνος Π. Φουρναράκης)

Ύστερα από ένα χρόνο περίπου, το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης έδωσε στη δηµοσιότητα, µε επιµέλεια και πρόλογο του προϊσταµένου του ∆ρ. Κωνσταντίνου Φουρναράκη, το δεύτερο τόµο µε τον τίτλο «Μαρτυρίες Παιδιών ΙΙ» από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή.

Ο τόµος αυτός, 152 σελίδων, περιλαµβάνει τις µαρτυρίες των Εµµανουήλ Αθητάκη, Χρήστου Αννιτσάκη, Κωνσταντίνου Βουράκη, Νικολάου ∆ιακάκη, Λεωνίδα Καούνη, Ερατοσθένη Καψωµένου, Σήφη Μιχελογιάννη, Ιωάννη Μπατάκη, Αντώνη Πλυµάκη, Κώστα Ρεξάκη, Γεωργίου Φουντουλάκη, Βασίλη Χαρωνίτη και Χρήστου Χουλιόπουλου. Απ’ αυτούς οι 9 κατέθεσαν µνήµες από χωριά του νοµού Χανίων, 1 από τη Βιάννο, 2 από το Ρέθυµνο και 1 από τα Σίσαρχα Ανωγείων Μυλοποτάµου .

Τις είχε ηχογραφήσει ο ∆ρ Κωνσταντίνος Φουρναράκης, από το 2012 µέχρι το 2025.

Η καταγραφή των µαρτυριών είναι πολύ σηµαντική επειδή, είναι βέβαιο πως, όταν αποχωρήσουν οι φορείς της επώδυνης µνήµης θα καταλάβει τα πάντα η λήθη. Τότε ποιος θα µας ιστορήσει την α-λήθ(η)εια;

Όταν µελετά κάποιος τα όσα ιστορούν σήµερα τα τότε παιδιά, άθελά του έρχεται στη θέση τους, αισθάνεται την αγωνία, το φόβο, τη λαχτάρα που έζησαν,έχει την αίσθηση ότι ακούει τους λυγµούς και τα βογγητά «γι’ αυτούς που κοιµήθηκαν/ στο ξέφωτο της ιστορίας που κακοφόρµισε στη µνήµη» όπως αναφέρει σ’ ένα εξόχως χαρακτηριστικό ποίηµά του ο Λεωνίδας Κακάρογλου.

Όταν διαβάζεις τα όσα απάνθρωπα έγιναν στης Βιάννου τα χωριά, στα Σίσαρχα,ή σε άλλες περιοχές πόνου και µαρτυρίων του Νησιού, όταν επίσης διαβάζεις, περιστατικά από τον εµφύλιο που ακολούθησε την κατοχή, µεταφέρεσαι ασυναίσθητα δεκάδες χρόνια πίσω και ξαναζείς αυτά που δεν θέλεις και ελπίζεις να µην ξανασυµβούν.

Όσο κι αν ο χρόνος αµβλύνει καταστάσεις και η ζωή πολλά γεγονότα επώδυνα ή µη τα παραµερίζει, στην προκειµένη περίπτωση τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά.

Ο στίχος του Σεφέρη, «Τη µνήµη όπου και να την αγγίξεις πονεί», εκφράζει απόλυτα όλα τα τότε παιδιά που βίωσαν και σηµαδεύτηκαν από τη χιτλερική λαίλαπα και τα επακόλουθά της. Και µπορεί να έκλεισαν οι πληγές, και τα παιδιά εκείνης της εποχής, της πέτρινης, να διακρίθηκαν στο στίβο της ζωής και να καταξιώθηκαν ως πολίτες υπεύθυνοι, µπορεί να ξαναφάνηκε το γέλιο στα χείλη τους και στην καρδιά τους,όµως τα σηµάδια παραµένουν και θυµίζουν ότι η γενιά εκείνων των παιδιών σηµαδεύτηκε ανεξίτηλα.

Σήµερα µε τη δηµοσίευση αυτών των αναµνήσεων επανέρχεται στο προσκήνιο ένας άλλος κόσµος. Απάνθρωπος, ανηλεής, βάρβαρος. Και όπως γράφει στον πρόλογο ο επιµελητής της έκδοσης, «ο αναγνώστης δεν διαβάζει στο βιβλίο αυτό απλώς ιστορία. Την ακούει , τη νιώθει, µετέχει σε αυτή µέσα από τη ζωντάνια του λόγου των αφηγη- τών. Η συναισθηµατική αλήθεια των µαρτυριών αυτών προσφέρει µια βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας όχι µόνο ως χρονολογική αλληλουχία γεγονότων, αλλά ως ανθρώπινη εµπειρία, σωµατική και ψυχική».

Και δεν µπορεί να µη σκεφτεί (διαβάζοντας ή µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο πληροφο-ρούµενος τα όσα απάνθρωπα συµβαίνουν ακόµη και σήµερα πολύ κοντά µας) ότι όσο κι αν έχει ειπωθεί από το µεγάλο Ηράκλειτο «πόλεµος πάντων πατήρ», οι κακουργίες και οι ανεκδιήγητες φρικαλεότητές του µας υποχρεώνουν να έχοµε ασταµάτητα το νου και τη θέλησή µας στην Ειρήνη . Αυτήν άλλωστε επαγγέλθηκε ο Χριστός µε τη γέννησή του…