«Η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα», δηλώνει ο πρόεδρος της FIA

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), Μοχάμεντ Μπιν Σουλαγιέμ, διαβεβαίωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι η ασφάλεια και η ευημερία των συμμετεχόντων στην Formula 1 θα καθορίσουν το ημερολόγιο για τα επερχόμενα Grand Prix, που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο στην Μέση Ανατολή.

«Σε αυτήν την στιγμή αβεβαιότητας, ελπίζουμε σε ηρεμία και γρήγορη επιστροφή στην σταθερότητα. Ο διάλογος και η προστασία των πολιτών πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα», δήλωσε ο Μπιν Σουλαγιέμ.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομάδες που συνδέονται με την FIA, τους διοργανωτές πρωταθλημάτων, τις ομάδες και τους συναδέλφους μας επί τόπου, ενώ παρακολουθούμε στενά και υπεύθυνα τις εξελίξεις στην σύγκρουση. Η ασφάλεια και η ευημερία θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας σχετικά με τους επερχόμενους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής και της Formula 1», πρόσθεσε ο πρώην οδηγός ράλι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπενθυμίζεται ότι η σεζόν αντοχής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου στο Κατάρ.

Για το πρώτο Grand Prix της Formula 1 της σεζόν, την Κυριακή στην Αυστραλία, ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε σημαντικλα προβλήματα στην μεταφορά προσωπικού στην Μελβούρνη λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας. Ωστόσο, οι διοργανωτές του αγώνα διαβεβαίωσαν ότι θα διεξαχθεί όπως έχεις προγραμματισθεί.

Οι επόμενοι αγώνες στην Κίνα (13-15 Μαρτίου) και στην Ιαπωνία (27-29 Μαρτίου) επίσης δεν διατρέχουν κίνδυνο, αλλά αυτοί στο Μπαχρέιν (10-12 Απριλίου) και στην Σαουδική Αραβία (17-19 Απριλίου), παραμένουν εν αμφιβόλω, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες επλήγησαν από αντίποινα από την Τεχεράνη.

Σημειώνεται, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Δευτέρα ότι η σύγκρουση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

