Η άρση ασυλίας των βουλευτών

Ο στόχος του συντάγµατος δεν είναι ούτε ηθικολογικός, αλλά ούτε ποινικός. Θέλει να προστατέψει την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Να η µετατραπεί το κοινοβούλιο σε ποινικό δικαστήριο. Να προστατευθεί η ελευθερία του έκφρασης της γνώµης και ψήφου των βουλευτών, µε το δικαίωµα της ασυλίας τους. Υπάρχει µια προπαγάνδα ότι οι βουλευτές δεν διώκονται όταν διαπράξουν ένα ποινικό αδίκηµα.

Ότι δηλαδή υπάρχει το ακαταδίωκτο και η ασυδοσία των βουλευτών. Ότι η ασυλία των βουλευτών υπάρχει για να εξασφαλίζει αυτούς τους δύο στόχους. Αυτό δεν είναι αληθές.

Υπάρχει µία ανώτερη σκοπιµότητα ούτως ώστε ο βουλευτής να µην ταλαιπωρείται µε άδικες µηνύσεις και διώξεις. Από ενέργειες που µπορεί να προέλθουν από λόγους πολιτικής σκοπιµότητας ή από λόγους ιδιωτικής εκδίκησης. Να µην κλονισθεί η οµαλή λειτουργία του κοινοβουλίου και η εµπιστοσύνη του λαού. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο βουλευτής δεν διώκεται. ∆ιώκεται αφού αρθεί η ασυλία του µε απόφαση της Βουλής. Μόνο τότε µπορεί να κινηθεί η ποινική δίωξη του βουλευτή.

ΤΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ

Αναµφισβήτητα τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα, στα οποία βρέθηκαν και πολιτικά πρόσωπα, ανέδειξαν το θέµα της ασυλίας των υπουργών και βουλευτών. ∆εν υπήρξαν διώξεις πολιτικών σύµφωνα µε το µέγεθος των σκανδάλων και δηµιουργήθηκε η πεποίθηση στον λαό µας, ότι φταίει το σύνταγµα που προστατεύει τους πολιτικούς. ∆εν υπήρξαν οι προσήκουσες διώξεις γιατί δεν εφαρµόσθηκε το σύνταγµα! ∆εν φταίει το άρθρο 86 του συντάγµατος, αλλά η πολιτική βούληση της εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας, να επιδιώκει την υπερπήδηση του. Εναποθέτουν τις συνολικές ευθύνες στο άρθρο 86, για να αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώµη. Το σύνταγµα της χώρας προστατεύει τον υπουργό ή τον βουλευτή µόνο από άδικες µηνύσεις και διώξεις. Τους προστατεύει από τον κίνδυνο να µεταβληθούν βαθµιαία σε πελάτη των ποινικών δικαστηρίων. Το σύνταγµα της χώρας δεν εµποδίζει τον υπουργό να δικασθεί για κάποιο ποινικό αδίκηµα στη δικαιοσύνη, ύστερα από απόφαση της Βουλής. Αρκεί αυτή η απόφαση της Βουλής να συµπορεύεται µε το περί δικαίου αίσθηµα, για να µην κλονισθεί το κύρος της και η αξιοπιστία της. Να µη σχηµατισθεί η πεποίθηση στον Λαό ότι οι αποφάσeις της είναι προπέτασµα καπνού. Για να ξεγελάσουν τον λαό.

Να λοιπόν τι αναφέρει το άρθρο 86 του συντάγµατος, που έχουν ρίξει τον λίθο του αναθέµατος, ότι αποτελεί την κακοδαιµονία της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας.

Η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί τη δίωξη κατά µελών της κυβέρνησης για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Βουλή συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για προκαταρκτική εξέταση και αποφασίζει για την άσκηση ή µη της δίωξης, µε απόλυτη πλειοψηφία. Αρµόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων είναι το ειδικό δικαστήριο, που συγκροτείται από µέλη του συµβουλίου της επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Αν όµως καταστρατηγούνται αυτές οι διαδικασίες δεν φταίει το σύνταγµα. Ο νοµοθέτης του άρθρου για τη δίωξη των υπουργών δεν γνώριζε ότι θα υπάρξουν κοµµατικές στρατηγικές για την αχρήστευση του άρθρου. ∆εν περίµενε ότι στην προκαταρκτική επιτροπή θα παρουσιάζονταν οι κωδικοί αριθµοί των τραπεζικών λογαριασµών του χρηµατισµού υπουργού, σαν… αριθµοί κινητών τηλεφώνων. ∆εν περίµενε ο νοµοθέτης του άρθρου ότι θα… αρρωστήσουν την… ίδια στιγµή 70 βουλευτές, για να µη σχηµατισθεί η προκαταρκτική επιτροπή. Τα συντάγµατα δεν καταρτίζονται για να αντιµετωπίσουν το πνεύµα δυσπιστίας και τα πολιτικά “παιχνίδια”, αλλά πάνω σε αρχές για να λειτουργεί κράτος δικαίου και µια ευνοµούµενη πολιτεία. Όταν αυτές οι αρχές αµφισβητούνται από την εξουσία, τότε ακολουθούν προσπάθειες για να κυριαρχήσει η πεποίθηση ότι φταίει η ατέλεια του συντάγµατος. Το σύνταγµα λοιπόν προβλέπει ξεκάθαρα τις διαδικασίες δίωξης των υπουργών, όταν κατηγορηθούν για ένα ποινικό αδίκηµα. ∆εν αφήνει περιθώρια “κουκουλώµατος”!

Το σύνταγµα της χώρας δίνει το δικαίωµα στην εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία, να ανοίξουν τον δρόµο στη δικαστική εξουσία, όταν έχουµε ποινικά αδικήµατα πολιτικών. ∆υστυχώς, όµως, τις περισσότερες φορές, για χάρη του κοµµατικού συµφέροντος, του πολιτικού κόστους ή οφέλους, η Βουλή απεµπολεί αυτό το συνταγµατικό της δικαίωµα. Και για να δικαιολογηθεί ρίχνει τις ευθύνες στο… ανεπαρκές σύνταγµα της χώρας! Το σύνταγµα δεν συγκαλύπτει κανένα ποινικό αδίκηµα. Τα κόµµατα είναι εκείνα που αναζητούν τη συγκάλυψη είτε µε νοµικισµούς, είτε µε µηχανορραφίες, είτε µε συµψηφισµούς. Μ’ αυτές τις διατάξεις του συντάγµατος έστειλαν στο ειδικό δικαστήριο ακόµη και τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Τότε το σύνταγµα ήταν επαρκές, σήµερα είναι… ανεπαρκές. Και µη χειρότερα!

Τέτοιες ενέργειες µε κοµµατική σκοπιµότητα, αποδυναµώνουν το κράτος δικαίου, αλλά και την πίστη του λαού µας στους δηµοκρατικούς θεσµούς. Την πίστη του λαού µας στο δηµόσιο ήθος. Η δηµόσια ηθική σφυρηλατείται από τους πολιτικούς ταγούς. Από το ήθος και ύφος της εξουσίας. Κανένα σύνταγµα και κανένας φόβος του νόµου δεν µπορεί να αναπληρώσουν τη δηµόσια ηθική. Αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, για όσους ασκούν το λειτούργηµα της πολιτικής.

NOVARTIS ΚΑΙ ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα σκάνδαλα της NOVARTIS και του ΟΠΕΚΕΠΕ έδειξαν τη συµπεριφορά της εξουσίας απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα, όταν βρίσκονται τα ονόµατα τους σε κάποιο σκάνδαλο. ∆υστυχώς έδειξαν ότι βρίσκει την ευκαιρία η συµπολίτευση να πνίξει την αντιπολίτευση και αντίστροφα. Αν υπήρχε αδιαµφισβήτητη πίστη στους νόµους και το σύνταγµα από το κοµµατικό σύστηµα, δεν θα είχαµε πολιτική πόλωση και εντάσεις. Στο σκάνδαλο NOVARTIS υπήρξαν καταγγελίες υψηλόβαθµων υπαλλήλων της προς τη δικαιοσύνη, ότι εµπλέκονται πολιτικά πρόσωπα σε χρηµατισµούς από την εταιρεία. Ότι ήταν σκάνδαλο δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανένας, γιατί οι ΗΠΑ πήραν ως αποζηµίωση 350 εκ. δολ. από την NOVARTIS, για το σκάνδαλο των Ελλάδος. Εποµένως η εταιρεία δέχθηκε την ύπαρξη του σκανδάλου. Αυτοί που κατήγγειλαν το σκάνδαλο ήταν κουκουλοφόροι. Ενήργησαν δηλαδή όπως προβλεπόταν από τον νόµο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, για την προστασία της ζωής των µαρτύρων. Ο φάκελος µε τις καταγγελίες για 10 πολιτικά πρόσωπα, διαβιβάσθηκε από τη δικαιοσύνη στη Βουλή, όπως προβλέπει ο νόµος και το σύνταγµα, για να γίνει άρση την ασυλίας των πολιτικών και να δώσει το δικαίωµα στη δικαιοσύνη να εξετάσει την υπόθεση. Αν δεν υπήρχε άρση της ασυλίας τους, τότε όλοι οι Έλληνες θα µιλούσαν για συγκάλυψη, ότι η Βουλή “κουκουλώνει” τα σκάνδαλα. Ότι “κόρακας κοράκου δεν βγάζει µάτι”, όπως λέει ο λαός µας. Αµέσως αυτή η πράξη της άρσης ασυλίας, χαρακτηρίσθηκε από την τότε αντιπολίτευση σαν πράξη πολιτικής ατιµίας και σχέδιο πολιτικής εξόντωσης των πολιτικών. Λες και η Βουλή δίκασε την υπόθεση ή έγινε παραβίαση του συντάγµατος!

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγόρησε πολιτικά πρόσωπα ότι συµµετείχαν σε εγκληµατική οργάνωση υπεξαίρεσης επιδοτήσεων στους αγρότες και έστειλε τον φάκελο στη Βουλή, όπως προβλέπει το σύνταγµα και ο νόµος. Η Βουλή ήρε την ασυλία δύο υπουργών της κυβέρνησης και 11 βουλευτών καθιστώντας τους υποδίκους, µέχρι να εκδικασθεί το σκάνδαλο από τη δικαιοσύνη. Είχαµε δηλαδή δύο άρσεις ασυλίας για δύο σκάνδαλα και παρόµοιες διαδικασίες. Όµως το κυβερνητικό κόµµα ακολούθησε αµφίσηµες συµπεριφορές. Στην περίπτωση της NOVARTIS που είχε αρθεί η ασυλία διακήρυσσε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη, για διασυρµό των πολιτικών και ότι τους “κρέµασαν” στα “µανταλάκια”. Σήµερα έρχεται το ίδιο κόµµα και ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο σκάνδαλο της NOVARTIS, όσον αφορά την άρση της ασυλίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Εφαρµογή των συνταγµατικών διατάξεων. Και όµως η πρώτη άρση ασυλίας θεωρήθηκε πράξη πολιτικής ατιµίας και η δεύτερη πράξη πολιτική εντιµότητα!

Η πρώτη άρση ασυλίας θεωρήθηκε καταπάτηση των έννοµης τάξης και η δεύτερη προστασία της!

Η πρώτη άρση ασυλίας θεωρήθηκε αντικανονική και η δεύτερη ότι υπηρέτησε την κανονικότητα της δηµοκρατίας!

Ένας παραλογισµός.

Για δύο όµοιες πολιτικές πράξεις δύο αντίθετες απόψεις από το ίδιο κόµµα. Και υπάρχουν τα λογικά ερωτήµατα. Στην περίπτωση του ΟΠΟΚΕΠΕ, η αρση ασυλίας των βουλευτών δεν τους καθιστά υπόδικους;

Τώρα δεν τους “κρεµνά” στα µανταλάκια η άρση της ασυλίας; Τώρα δεν υπάρχει διασυρµός; Αν ήταν αθώοι όπως ισχυρίζεται το κυβερνητικό κόµµα, τότε γιατί ήρε την ασυλία τους;

Τι να πιστέψει λοιπόν ο ψηφοφόρος στο θέατρο του παραλόγου! Τέτοιες συµπεριφορές της πολιτικής εξουσίας αποµακρύνουν τον λαό από τα κοινά. Η ∆ηµοκρατία είναι συµµετοχική και όχι ωφελιµιστικό στρατήγηµα των πολιτικών. Όταν η εκτελεστική εξουσία, η νοµοθετική εξουσία, ο Άρειος Πάγος δεν ανταποκρίνονται στο κράτος δικαίου, τότε εύλογα ανησυχούµε .

*Ο Β. Πεντάρης είναι π. βουλευτής Χανίων