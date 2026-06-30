«Η αρπαγή της Ευρώπης; Το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας» στο Θέατρο Κυδωνία

Η Εταιρεία των Φίλων του Θεάτρου «ΚΥΔΩΝΙΑ» διοργανώνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 9.00 μμ, στον Αίθριο Χώρο του Θεάτρου, στην δημόσια συζήτηση με θέμα «Η αρπαγή της Ευρώπης; Το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας».

Ουκρανικό, Τραμπ, δασμολογικοί πόλεμοι, αποβιομηχάνιση, άνοδος ακροδεξιών δυνάμεων, μεταναστευτικό. Ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται σήμερα σε ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με έντονες και πρωτοφανείς προκλήσεις, τις οποίες δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει πειστικά, αποτελεί κοινό τόπο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να μιλάμε ακόμη για Ευρωπαϊκή Ιδέα, υπάρχει δρόμος που οδηγεί στην πολιτική και οικονομική ανόρθωση; Συζητούν δύο κατ’ εξοχήν ειδήμονες των ευρωπαϊκών πραγμάτων, ο οικονομολόγος Κώστας Μελάς, καθηγητής του Παντείου, και ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ΕΚΠΑ Αντώνης Μεταξάς.

Συντονίζει ο συγγραφέας Κώστας Κουτσουρέλης.

Είσοδος ελεύθερη.