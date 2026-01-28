Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του πέµπτου (5ου) κατά σειρά βιβλίου µου. Πρόκειται για το παιδικό «ΠΑΡΑΜΥΘΙ_ΣΤΟΡΗΜΑ» µου «Η Αρετούλα στη χώρα των Γκρι-Γκρι» από τις Εκδόσεις Μαγική Βαλίτσα µε εκδότρια την κ. ∆ήµητρα Πενταράκη και εικονογράφο την κ. Λίλα Καλογερή. Αυτό το έργο έχει αποσπάσει έπαινο από τον Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό της UNESCO το 2020, στην κατηγορία του παιδικού παραµυθιού.

1 από 4

Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του πλήθος κόσµου, µικροί και µεγάλοι, που παρά το κρύο θέλησαν να ζεστάνουν την ψυχή τους µε αφορµή ένα βιβλίο, κάτι δύσκολο στην εποχή της «οθόνης».

Οι εκλεκτές οµιλήτριες ανέδειξαν µε τις υπέροχες οµιλίες τους και εντυπωσίασαν τους ακροατές που τις άκουγαν µε πολλή προσοχή! Πιο συγκεκριµένα µίλησαν µε αλφαβητική σειρά η κ. Λίλα Καλογερή – εικονογράφος, η κ. Κατερίνα Κλωθάκη – φιλόλογος στο 2ο Γυµνάσιο Ελ. Βενιζέλου, η κ. Βίκυ Σαριδάκη – δασκάλα στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανιών, η κ. Βίκυ Σγουροµάλλη -φιλόλογος στο Λύκειο Ελ. Βενιζέλου και η κ. Αλεξάνδρα Τερεζάκη – Κοινωνιολόγος MSc.

Όλες µελέτησαν µε προσοχή το παραµύθι µου και οι τοποθετήσεις τους προσωπικά µε συγκίνησαν καθώς συνειδητοποίησα πόσες νοηµατικές, γλωσσολογικές, υφολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνιολογικές προεκτάσεις µπορεί να πάρει ένα κείµενο που απευθύνεται στα παιδιά και όσους διατηρούν µια παιδικότητα στην ψυχή. Κάποια σηµεία που µε εντυπωσίασαν από τις υπέροχες οµιλίες τους θα σας µεταφέρω.

Η κ. Λίλα Καλογερή επεσήµανε ότι: «Μέσα από την αφήγηση και την εικονογράφηση αναδεικνύονται τα Χανιά, ο φάρος, ο δηµοτικός κήπος, ο λόφος Καστέλλι. Μου άρεσε πολύ ότι η Αρετούλα έχει µία τολµηρή ιδέα, την οποία υποστηρίζει η οικογένειά της, διότι στις µέρες µας οι φωνές των παιδιών δεν ακούγονται αρκετά» ακόµη συµπλήρωσε ότι: «Όταν η Άρτεµις µου έστειλε το κείµενο να το διαβάσω χάρηκα πολύ γιατί αφορούσε τα Χανιά του πρόσφατου παρελθόντος και ο χαρακτήρας της Αρετούλας ήταν πολύ συµπαθής, φιλοπερίεργος και τρυφερός, όπως όλα τα παιδάκια!»

Η κ. Κατερίνα Κλωθάκη υποστήριξε ότι: «Πρόκειται για ένα οικολογικό, φιλολογικό, παιδικό διήγηµα που η «Αρετή» αναδεικνύεται και προσφέρει το καλό για τη φύση». Επίσης το βιβλίο το χαρακτήρισε ως «ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο». Τέλος ανέφερε πως «ο ουρανός των Γκρι-Γκρι, έχει µετατραπεί σε έναν γκρι ουρανό, λόγω του εγκλεισµού τους και καθιστά την ονοµατοδοσία εύστοχη. Η γραφή της Άρτεµις όπως µας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ρέει όµορφα, φυσικά, µε γλώσσα πλούσια άλλα κατανοητή ώστε τα µηνύµατα να βρίσκουν εύστοχα τον αποδέκτη τους».

Η κ. Βίκυ Σαριδάκη προέβαλε την παιδαγωγική αξία του παραµυθιού. «Ειδικότερα καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τη φιλοζωική συνείδηση, ενισχύει την κριτική σκέψη, την ηθική στάση ζωής και δίνει την πεποίθηση ότι τα παιδιά µπορούν να φέρουν την αλλαγή. Συγχρόνως, συνδέει τη λογοτεχνία µε πραγµατικά κοινωνικά ζητήµατα, δίνοντας µηνύµατα ελπίδας, δράσης και σεβασµού προς τη φύση. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι το βιβλίο αυτό σε προσκαλεί σε προβληµατισµό, αφήνοντας χώρο στον µαθητή να σκεφτεί, να νιώσει και εν τέλει να δραστηριοποιηθεί φυσιολατρικά».

Η κ. Βίκυ Σγουροµάλλη σχολίασε µε ιδιαίτερο τρόπο ότι: «Μπορεί το ανάγνωσµα αυτό να δώσει έµφαση στη φιλοζωία, την οικογενειακή θαλπωρή και τον ρόλο της «φωνής» του παιδιού που κάποιες φορές υποτιµάται. Επίσης υπάρχουν αφηγηµατικές τεχνικές και αφηγηµατικοί τρόποι που µαθητές µεγάλων τάξεων θα εντόπιζαν ως κειµενικούς δείκτες. Τέλος, εντός του βιβλίο υπάρχει πλούτος συναισθηµάτων και εννοιών που απορρέουν από τη δράση των ηρώων του παραµυθιού, όπως: ενσυναίσθηση, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, ελευθερία, δύναµη της θέλησης, ονειροπόληση, τρυφερότητα, ευγνωµοσύνη, συγγνώµη, συγκίνηση, τρόµος, αποχωρισµός, αγωνία, λεβεντιά, ευτυχία, ελπίδα και παιδική αγνότητα».

Η κ. Αλεξάνδρα Τερεζάκη διαπίστωσε ότι: «Άραγε πόσοι από εµάς θα αντικρίσουµε τον πόνο του άλλου και δεν θα τον προσπεράσουµε, δικαιολογώντας τη στάση µας µε εκφράσεις του τύπου «δεν έχω χρόνο» ή «τα δικά µου και πολλά µου» όπως συνηθίζεται να λέγεται. Πόσοι από εµάς θα ζητήσουµε συγγνώµη αναλογιζόµενοι το κοµµάτι ευθύνης που µας αντιστοιχεί για ό,τι άσχηµο ή δύσκολο µας περιβάλλει και πόσοι από εµάς, εν τέλει, θα αναγνωρίσουµε ότι η προσφορά βοήθειας δεν είναι χάσιµο χρόνου αλλά δρόµος προς την ολοκλήρωση και την πραγµατική ευτυχία, αφού η ευγνωµοσύνη, η ευχαριστία, η χαρά του άλλου που δέχτηκε την υποστήριξή µας, µεταδίδεται και πολλαπλασιάζεται στην ψυχή µας, προσφέροντάς µας το µοναδικό αίσθηµα της πληρότητας που τόσο έχουµε ανάγκη αλλά δυστυχώς µάταια αναζητούµε προς άλλες κατευθύνσεις. Ευχαριστούµε θερµά κατά συνέπεια τη συγγραφέα κυρία Άρτεµη Πλανάκη που µας υπενθυµίζει µέσα από την ελκυστική καθόλα συναισθηµατική και άκρως ρεαλιστική πλοκή της ιστορίας, την αξία της συµπερίληψης στη ζωή µας εννοιών όπως ο σεβασµός στην διαφορετικότητα, η ενσυναίσθηση, η ανάληψη κοινής δράσης και η αναζήτηση βοήθειας προς ελευθερία και ανατροπή κάθε µορφής αδικίας η οποία µπορεί να κρατά φυλακισµένο οποιοδήποτε ζωντανό οργανισµό, τονίζοντας σε όλους εµάς ότι δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα είδη, αλλά µόνο ευάλωτες ψυχές που προσδοκούν το βλέµµα και την βοήθειά µας».

Ως φιλόλογος, συγγραφέας και κυρίως ως άνθρωπος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις παραπάνω κυρίες για το ότι συνέβαλαν να γίνει αυτή η εκδήλωση µια ανάµνηση χαραγµένη στην καρδιά µου για πάντα. Αποτελεί τεράστια τιµή για έναν νέο συγγραφέα να οµιλούν και να προσεγγίζουν το βιβλίο του άνθρωποι µε ποιότητα, ήθος και αγάπη για το παιδικό βιβλίο.

Ευχαριστώ θερµά για όλη την υπέροχη εκδήλωση τη νέα εκδοτική µου «στέγη» τη «Μαγική Βαλίτσα» και συγκεκριµένα την κ. ∆ήµητρα Πενταράκη και το σωµατείο «Συνάνθρωπος» για την υποστήριξη. Τέλος, ένα µεγάλο και εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους όσοι µε τίµησαν µε την παρουσία τους και την αγάπη τους προς εµένα και το παραµύθι µου! Η «Αρετούλα στη χώρα των Γκρι-Γκρι» αναµένει να τη γνωρίσετε…

Με ευγνωµοσύνη,

Άρτεµις Πλανάκη,

φιλόλογος – συγγραφέας