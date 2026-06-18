menu
29 C
Chania
Πέμπτη, 18 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους στις πολεοδομίες της χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  ο κ. Βουρλιώτης, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, θα ελέγξει όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα.

Από την Αρχή ερευνώνται οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ενώ ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις τους, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, καθώς και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Ακόμη, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», ανέφεραν παράγοντες της Αρχής.

Σχετικά με ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.

Το έργο της Αρχής δεν σταματά εδώ, καθώς προχώρησε σε ακόμα δύο επιχειρήσεις δέσμευσης.

Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία δεσμεύτηκαν με εντολή του κ. Βουρλιώτη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum