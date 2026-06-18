Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους στις πολεοδομίες της χώρας

Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κ. Βουρλιώτης, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, θα ελέγξει όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα.

Από την Αρχή ερευνώνται οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ενώ ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις τους, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, καθώς και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Ακόμη, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», ανέφεραν παράγοντες της Αρχής.

Σχετικά με ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.

Το έργο της Αρχής δεν σταματά εδώ, καθώς προχώρησε σε ακόμα δύο επιχειρήσεις δέσμευσης.

Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία δεσμεύτηκαν με εντολή του κ. Βουρλιώτη.