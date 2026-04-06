Η αποστολή Artemis πλησιάζει τη σεληνιακή τροχιά

Οι αστροναύτες της αποστολής «Artemis II» εισήλθαν τη Δευτέρα στην τελική φάση της πορείας τους προς την περιφορά γύρω από τη Σελήνη, ένα είδος καμπής που σημαίνει ότι η βαρύτητα της Σελήνης ασκεί πλέον μεγαλύτερη έλξη στο διαστημικό σκάφος από ό,τι η βαρύτητα της Γης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η κάψουλα Orion θα περάσει τώρα γρήγορα γύρω από τη Σελήνη, προετοιμάζοντας το πλήρωμα να ταξιδέψει πιο μακριά από τον πλανήτη μας από ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος στο παρελθόν.

Οι αστροναύτες εισήλθαν σε αυτό που η NASA αποκαλεί «σεληνιακή σφαίρα επιρροής» περίπου στις 04:42 GMT (07:42 ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα και σύντομα θα καταγράψουν την πρώτη πτήση κοντά στη Σελήνη από το 1972.

Καθώς εισέρχονταν στη βαρυτική επιρροή της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν περίπου 39.000 μίλια (63.000 χιλιόμετρα) μακριά από τη Σελήνη και περίπου 232.000 μίλια (373.000 χλμ.) από τη Γη, ανέφερε αξιωματούχος της NASA στη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης από τον οργανισμό.

Η ιστορική αυτή στιγμή συνοδεύεται από μια σειρά πρωτιών για το πλήρωμα των τριών Αμερικανών κι ενός Καναδού. Ο Βίκτορ Γκλόβερ θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος έγχρωμος άνθρωπος που πέταξε γύρω από τη Σελήνη, ενώ η Κριστίνα Κοχ θα είναι η πρώτη γυναίκα.

Ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, από την άλλη πλευρά, θα γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός που θα επιτύχει αυτό το κατόρθωμα.

Αυτοί οι τρεις, μαζί με τον διοικητή της αποστολής Ριντ Γουίσμαν, θα αφιερώσουν μεγάλο μέρος της πτήσης τους γύρω από τη Σελήνη καταγράφοντάς την.

Η αθέατη πλευρά της Σελήνης

Οι αστροναύτες έχουν ήδη αρχίσει να παρατηρούν χαρακτηριστικά του ουράνιου σώματος που δεν είχαν ποτέ πριν παρατηρηθεί με γυμνό μάτι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η NASA δημοσίευσε μια εικόνα που τραβήχτηκε από το πλήρωμα της Artemis και έδειχνε τη Σελήνη από μακριά με την λεκάνη Orientale ορατή.

«Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη παρατηρήθηκε με ανθρώπινα μάτια», ανέφερε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Ο τεράστιος κρατήρας, που μοιάζει με στόχο, είχε φωτογραφηθεί στο παρελθόν από κάμερες σε τροχιά.

Η Κοχ, μιλώντας ζωντανά από το διάστημα σε παιδιά από τον Καναδά, είπε ότι το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένο που είδε τη λεκάνη – η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως το «Γκραντ Κάνιον» της Σελήνης.

«Είναι πολύ χαρακτηριστικός και κανένα ανθρώπινο μάτι δεν είχε δει αυτόν τον κρατήρα μέχρι σήμερα, πραγματικά, όταν είχαμε την τύχη να τον δούμε», είπε η Κοχ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων που διοργάνωσε η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

Προς το τέλος της πτήσης τους, οι αστροναύτες θα παρακολουθήσουν μια ηλιακή έκλειψη, όταν ο Ήλιος θα βρίσκεται πίσω από τη Σελήνη και θα κρύβεται, εκτός από την εξωτερική του ατμόσφαιρα, την ηλιακή κορώνα.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα αφιερώσουν επίσης κάποιο χρόνο για να δοκιμάσουν τις διαστημικές στολές «Orion crew survival system» (OCSS).

Οι πορτοκαλί στολές προστατεύουν τα μέλη του πληρώματος κατά την εκτόξευση και την επανείσοδο, αλλά είναι επίσης διαθέσιμες για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – μπορούν να παρέχουν αναπνεύσιμο αέρα για έως και έξι ημέρες.

Οι αστροναύτες είναι οι πρώτοι που φορούν ποτέ τις στολές OCSS στο διάστημα και θα δοκιμάσουν τις λειτουργίες τους, συμπεριλαμβανομένου του πόσο γρήγορα μπορούν να τις φορέσουν και να τις συμπιέσουν.

Αν και οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα προσγειωθούν στην επιφάνεια της Σελήνης, αναμένεται να σπάσουν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη κατά τη διάρκεια της περιφοράς τους γύρω από τη Σελήνη.

«Την επόμενη μέρα, θα βρίσκονται στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, θα ξεπεράσουν αυτό το ρεκόρ και θα μάθουμε πάρα πολλά για το διαστημικό σκάφος», δήλωσε ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο CNN.

Οι πληροφορίες θα είναι «ιδιαίτερα σημαντικές για την προετοιμασία μελλοντικών αποστολών, όπως η Artemis 3 το 2027 και, φυσικά, η ίδια η προσγείωση στη Σελήνη με την Artemis 4 το 2028», πρόσθεσε.

Η NASA ανέφερε ότι το πλήρωμα της Artemis ολοκλήρωσε μια επίδειξη χειροκίνητης πλοήγησης και εξέτασε το σχέδιο πτήσης γύρω από τη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένης της ανασκόπησης των χαρακτηριστικών της επιφάνειας που πρέπει να αναλύσουν και να φωτογραφίσουν κατά τη διάρκεια της περιφοράς τους γύρω από τη Σελήνη.

«Εστιάζουμε πολύ στο οικοσύστημα, το σύστημα υποστήριξης ζωής του διαστημικού σκάφους», δήλωσε ο Άιζακμαν στο CNN.

«Είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες πετούν με αυτό το διαστημικό σκάφος», είπε. «Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο να συλλέξουμε δεδομένα».