menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, το οποίο κατέκτησε στο άλμα επί κοντώ με επίδοση 6,05μ., το βράδυ του Σαββάτου (21/3). Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με τη διάκριση αυτή, έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που φτάνει τα τρία μετάλλια στη συγκεκριμένη διοργάνωση και μάλιστα διαδοχικά (2024, 2025, 2026).

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, φτάνοντας τα οκτώ μετάλλια καριέρας μέσα σε διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης το 2023.

Σε δηλώσεις του, ο Καραλής χαρακτήρισε τη νέα επιτυχία ως μία από τις σημαντικότερες της καριέρας του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.

Λίγο αργότερα, στο προθερμαντήριο, ο αθλητής μαζί με τον πατέρα και προπονητή του Χάρη Καραλή, καθώς και τον προπονητή Μάρτσιν Στσεπάνσκι, παρουσία και του Γιώργου Πομάσκι, είχαν μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Ο Εμμανουήλ και ο Χάρης Καραλής προσέφεραν στον Στσεπάνσκι το μετάλλιο προπονητή, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή του στην πορεία του αθλητή.

«Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των τελευταίων ετών. Το μετάλλιο αυτό ανήκει στον Μάρτσιν, με την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Καραλής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum