Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, το οποίο κατέκτησε στο άλμα επί κοντώ με επίδοση 6,05μ., το βράδυ του Σαββάτου (21/3). Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με τη διάκριση αυτή, έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που φτάνει τα τρία μετάλλια στη συγκεκριμένη διοργάνωση και μάλιστα διαδοχικά (2024, 2025, 2026).

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, φτάνοντας τα οκτώ μετάλλια καριέρας μέσα σε διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης το 2023.

Σε δηλώσεις του, ο Καραλής χαρακτήρισε τη νέα επιτυχία ως μία από τις σημαντικότερες της καριέρας του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.

Λίγο αργότερα, στο προθερμαντήριο, ο αθλητής μαζί με τον πατέρα και προπονητή του Χάρη Καραλή, καθώς και τον προπονητή Μάρτσιν Στσεπάνσκι, παρουσία και του Γιώργου Πομάσκι, είχαν μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Ο Εμμανουήλ και ο Χάρης Καραλής προσέφεραν στον Στσεπάνσκι το μετάλλιο προπονητή, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή του στην πορεία του αθλητή.

«Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των τελευταίων ετών. Το μετάλλιο αυτό ανήκει στον Μάρτσιν, με την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Καραλής.