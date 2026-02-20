Η απογοήτευση ενός δηµοτικού συµβούλου

Έκδηλη η συγκινησιακή φόρτιση και η αγωνία του δηµ. συµβούλου ∆ηµήτρη Μακρέα για το ρόλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Με αφορµή τη συζήτηση για το σχέδιο τουριστικής προβολής αναρωτήθηκε πότε θα συζητήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα µεγάλα ζητήµατα της πόλης.

«Είµαστε ο ∆ήµος µε τα περισσότερα σπίτια βραχυχρόνιας µίσθωσης… τείνουµε να γίνουµε η πιο αφιλόξενη πόλη στην Ελλάδα που δεν µπορεί να κρατήσει γιατρούς, εκπαιδευτικούς ούτε τους εργαζόµενους στον τουρισµό» παρατήρησε ζητώντας συγνώµη για την συναισθηµατική του ένταση και συµπληρώνοντας πως «αισθάνοµαι ότι συµµετέχω σε ένα οργανισµό που δεν έχω λόγο ύπαρξης» αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα παραµείνει για πολύ στη θέση του δηµοτικού συµβούλου. Και ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει δίκιο ο κ. Μακρέας;