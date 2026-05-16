Η απεραντοσύνη της σκέψης

«Με τη δύναµη της θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του. Με τη δύναµη

της αγάπης αλλάζει τους άλλους. Με τη δύναµη της σκέψης αλλάζει τον κόσµο».

Ταγκόρ

Είµαστε στο σηµείο στο οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι έχουν να πάρουν από τη ζωή αυτή κάτι πέρα από το φαγητό, τον ύπνο και την εργασία τους. Το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που σκέπτονται είναι ότι δεν αποδέχονται µε ευκολία όλα αυτά που τους προσφέρονται έτοιµα «στο πιάτο», αλλά αντίθετα προβληµατίζονται και αµφισβητούν το αναπόφευκτο και το µοιραίο σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι

τόσο πολύπλοκος, τόσο ικανός και τόσο σηµαντικός και αυτό µπορούµε να το καταλάβουµε από όλα αυτά τα εκπληκτικά επιτεύγµατα, από όλες τις σπουδαίες εφευρέσεις που έχουν δηµιουργήσει οι άνθρωποι και βρίσκονται γύρω µας.

Τίποτα δεν έχει τόση δύναµη όσο η ανθρώπινη σκέψη όταν βρίσκεται σε εγρήγορση. Με την εξέλιξη της ζωής και την ευκολία που προσφέρεται στο υλικό κοµµάτι, οι άνθρωποι πείστηκαν πως δεν χρειάζεται να κουράζουν τόσο το µυαλό τους µιας και ένα µηχάνηµα ή κάποιοι άλλοι θα τους δώσουν έτοιµες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις απαραίτητες απαντήσεις. Έτσι, η ευκολία πήρε µια θέση η οποία µόνο δυσκόλεψε τη ζωή, γιατί τόσο οι πληροφορίες όσο και οι απαντήσεις δεν ήταν πάντα σωστές. Κάποια στιγµή δε και αφού αποκτήθηκε εµπιστοσύνη και µάλιστα θεωρήθηκε και δεδοµένη, οι πληροφορίες και οι απαντήσεις δίνονται ανάλογα µε τους σκοπούς που χρειάζεται να εξυπηρετήσουν. Ωστόσο, το µυαλό είχε ήδη αρχίσει να αδρανεί, οι άνθρωποι που δεν είναι κατά ανάγκη «βλάκες» άρχισαν να διάγουν µια κατάσταση νοητικής οκνηρίας, αφού δεν καταβάλουν καµία προσπάθεια πέραν από την απολύτως απαραίτητη. Αυτή η νοητική τεµπελιά έχει οδηγήσει τα πράγµατα εδώ που είναι σήµερα. Αυτή η νοητική τεµπελιά έχει αδρανοποιήσει το πιο σηµαντικό πράγµα που κατέχει ο άνθρωπος, τη δυνατότητα της σκέψης.

Τα ερεθίσµατα και οι πληροφορίες που δεχόµαστε από το περιβάλλον γύρω µας σε καθηµερινή βάση είναι τόσα πολλά αλλά και τόσο επαναλαµβανόµενα και µε τόσο τροµακτική ταχύτητα, έτσι ώστε, εάν δεν κάνουµε προσπάθεια και µάλιστα µεγάλη, η νοητική αδράνεια είναι µια πολύ εύκολη κατάληξη µιας και υπάρχουν τόσες και τόσες άλλες ανάγκες που καλούµαστε να καλύψουµε. Εδώ βέβαια κρύβεται και το µεγάλο µυστικό που είναι η διαχείριση της σκέψης µας από οποιονδήποτε άλλον εκτός του εαυτού µας. Εδώ επίσης, βρίσκεται και η µεγαλύτερη παγίδα η οποία αποκαλείται «Κάποιος άλλος αποφασίζει για εµάς». Όµως, για να ζήσουµε σαν άνθρωποι, είµαστε υποχρεωµένοι να αισθανόµαστε και να σκεφτόµαστε. Η δυνατότητα της σκέψης είναι απέραντη, απεριόριστη και σωτήρια για τη ζωή µας. ∆εν είναι τυχαίο το ότι ο Χίτλερ, ένας άνθρωπος που επιθυµούσε να κατακτήσει όλο τον κόσµο, αποκαλούσε µεγάλη τύχη για τους ηγέτες το γεγονός ότι οι λαοί δεν σκέφτονται. Με αυτόν τον τρόπο γινόµαστε εύκολα προβλέψιµοι και διαχειρίσιµοι, δηλαδή εύκολα θύµατα.