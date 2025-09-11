menu
Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Απάντηση στη «Λαϊκή Συσπείρωση» που του καταλόγισε «πολιτική ευθύνη» για τη διαχείριση της επικοινωνίας με βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση των εκβιασμών έδωσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης. 

«Ευχαριστώ που οι κατηγορίες είναι πολιτικού χαρακτήρα. Από τη στιγμή που μου προσάπτει (σ.σ. η ανακοίνωση της “Λαϊκής Συσπείρωσης”) πολιτικές κατηγορίες εμπίπτει στο πλαίσιο των πάγιων διαφωνιών»  απάντησε ο κ. Σημανδηράκης. 

Στον κ. Μακρέα ανέφερε : «πως σας προστάτευσα; Η απάντηση  είναι πολύ καθαρή. Προστάτευσα, σταματώντας και διακόπτοντας και μη προβαίνοντας σε καμία απολύτως ενέργεια που θα ακύρωνε, θα αλλοίωνε, θα διαφοροποιούσε ή θα έστελνε οποιαδήποτε άλλο μήνυμα πέρα από το  το ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ.»

Υπενθυμίζεται ότι απευθυνόμενος στον δήμαρχο ο κ. Μακρέας αναρωτήθηκε « πως με υπερασπίζεσαι ως άνθρωπο; Πως υπερασπίζεσαι τους δημοτικούς   συμβούλους της παράταξη σου στο Ακρωτήρι που θα χρειαστεί να έλθουν σε αντιπαράθεση με τα οργανωμένα συμφέροντα της περιοχής; Και δεν έχω καμία υπόνοια! αν είχαμε θα τη λέγαμε ανοικτά και δημόσια!  Στεκόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο πολιτικό και θεσμικό σκέλος και σε αυτό το κομμάτι έχετε κάνει ατόπημα. Και συνεχώς επαναφέρετε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Η  εμπιστοσύνη κερδίζεται με τις πράξεις όχι τα λόγια».

Έπειτα υπογράμμισε προς τον δήμαρχο πως ήταν βρίσκεται απέναντι σε ένα άτομο που ενδεχομένως μετέχει σε κακουργηματική ομάδα τότε « υπερασπίζεσαι το δημοτικό σύμβουλο, δεν τον αδειάζεις, δεν τον αφήνεις εκτεθειμένο. Παίρνεις την άλλη μέρα τους αρχηγούς των πολιτικών  ομάδων και τους ενημερώνεις για το πως θα το αντιμετωπίσουμε».

Ο κ. Σημανδηράκης προσέθεσε επίσης πως  «είναι εύκολο σε επίπεδο επικοινωνία να απαξιωθεί συνολικά η υπόσταση του οποιαδήποτε δημόσιου προσώπου» και πως από το τηλεφώνημα προκύπτει ξεκάθαρα πως ούτε ο δήμαρχος, ούτε το Δ.Σ. έχει κάποια αρμοδιότητα στην μίσθωση του ξενοδοχείου του επιχειρηματία».

Κατέληξε λέγοντας ότι « έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο προσωπικής εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει, παρά τις διαφωνίες μας, να έχουμε αυτό το επίπεδο διαλόγου που επιμένω να λέω ότι είναι ίσως το καλύτερο επίπεδο διαλόγου Δ.Σ. που αυτή η αίθουσα έχει δει τα τελευταία πολλά- πολλά χρόνια».

