Η µανιόκα και η σηµασία της

Αναστάσιος Τριποδιανάκης
Αναστάσιος Τριποδιανάκης
0

Η µανιόκα ή κασάβα που στις  Βαλβίδες την αποκαλούν γιούκα, είναι ένας ξυλώδης θάµνος που ευδοκιµεί στη Νότια Αµερική, από την οικογένεια της γαλατσίδας.

 

Καλλιεργείται συστηµατικά ως ετήσια καλλιέργεια στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές για την εδώδιµη αµυλούχα κονδυλώδη ρίζα, µια σηµαντική πηγή υδατανθράκων. Η µανιόκα ή κασάδα όταν αποξηρανθεί σε µορφή σκόνης ονοµάζεται ταπιόκα. Είναι η τρίτη µεγαλύτερη πηγή υδατανθράκων στις τροπικές περιοχές µετά το ρύζι και τον αραβόσιτο, να αποτελεί µια βασική τροφή στον αναπτυσσόµενο κόσµο για πάνω από µισό δισεκατοµµύριο ανθρώπους.

Η µεγαλύτερη παραγωγός µανιόκας στον κόσµο είναι η Νιγηρία, ενώ η Ταΐλάνδη, είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας ξερής µανιόκας.

Η πρόχειρη προετοιµασία της µανιόκας, µπορεί να αφήσει υπολείµµατα κυανίου  που προκαλούν οξεία δηλητηρίαση από το κυάνιο, βροχοκήλη, ή µερική παράλυση.

Περιγραφή της ρίζας µανιόκας

 

Η ρίζα της µανιόκας είναι µακριά και κωνική, µε σταθερή οµοιογενή σάρκα κατάλευκη ή κιτρινωπή. Οι ρίζες της είναι πολύ πλούσιες σε άµυλο και περιέχουν σηµαντικές ποσότητες ασβεστίου, φωσφόρου και βιταµίνη C. Είναι όµως φτωχές σε πρωτεΐνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, ενώ τα φύλλα της µανιόκας είναι καλή πηγή πρωτεΐνης(πλούσια σε λυσίνη)και ανεπαρκή τρυπτοφάνη

Ιστορία

Άγριοι πληθυσµοί της µανιόκας επικεντρώνονται στη δυτική-κεντρική Βραζιλία, πριν 10.000 χρόνια, ενώ στη νότια Βραζιλία ευρίσκονται εξηµερωµένες µορφές της. Επίσης το 4600πχ, ένα είδος µανιόκας εµφανίζεται στα πεδινά του κόλπου του Μεξικού και στο Ελ Σαλβαδόρ

Λόγω της υψηλής τροφικής δυναµικής της είχε γίνει η βασική τροφή των ιθαγενών πληθυσµών της Βόρειας-Νότιας Αµερικής, της Νότιας -Κεντρικής Αµερικής και της Καραϊβικής

Η µαζική παραγωγή ψωµιού από αλεύρι κασάβας, έγινε η πρώτη Κουβανική Βιοµηχανία, που δηµιουργήθηκε από τους Ισπανούς

∆ιατροφική σηµασία της µανιόκας

Η σύσταση της µανιόκας, όπως είδαµε παραπάνω διαφέρει στη ρίζα και τα φύλλα της και επηρεάζεται από την γεωγραφική περιοχή που καλλιεργείται,την ποικιλία, την ηλικία του φυτού και τις περιβαντολογικές συνθήκες. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία

Το αλεύρι που προκύπτει από την κασάβα – µανιόκα γνωστό και ως ταπιόκα, χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει το αλεύρι σίτου, καθώς είναι πλούσιο σε άµυλο και δεν περιέχει γλουτένη που συνήθως δηµιουργεί στοµαχικές διαταραχές, την κοιλιοκάκη

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η µανιόκα-κασάβα παρέχει    πλεονεκτήµατα στην υγεία του ανθρώπου

Υπάρχουν κίνδυνοι

από την κατανάλωση της;

Παρά τα οφέλη για την υγεία, η κατανάλωση της ενέχει κάποιους κινδύνους αν δεν προετοιµαστεί µε σωστό τρόπο. Αν ο ιστός της καταστραφεί κατά την συγκοµιδή ή την αποθήκευση, απελευθερώνει κάποιες τοξικές ουσίες(κυάνιο) που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, των νευρώνων, παράλυση, οργανικές βλάβες µε περαιτέρω συνέπειες

Πώς καταναλώνεται

Η ρίζα µπορεί να µαγειρευτεί όπως η πατάτα. Επίσης το αλεύρι ταπιόκα  για παρασκευή αρτοσκευασµάτων χωρίς γλουτένη και λόγω της πηκτικής ιδιότητας του χρησιµοποιείται σε κρέµες, πίτες και σούπες

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων

Πηγές: Al Overview, Mednutrition

