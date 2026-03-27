Η ανασύνταξη αρχίζει με αντίπαλο την Παραγουάη

Η Εθνική ομάδα αρχίζει την ανασύνταξη ενόψει του νέου Nations League με δύο φιλικούς αγώνες τις τελευταίες ημέρες του Μάρτη, ο πρώτος από τους οποίους απόψε το βράδυ (27/3, 21:00) στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εναντίον της Παραγουάης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το παιχνίδι θα χρησιμεύσει ως ένας από τους αγώνες προετοιμασίας των φιλοξενούμενων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο οποίο η Ελλάδα, ατυχώς, δεν κατάφερε να προκριθεί.

Μάλιστα, η συνάντηση θα είναι η πρώτη της μετά την αποτυχία συμμετοχής στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μην τα καταφέρνει για τρίτη συνεχή φορά μετά τον αποκλεισμό του από τη φάση των «16» στο τουρνουά του 2014.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ελπίζει ότι η ομάδα του θα μπορέσει να ανακάμψει από αυτή την απογοήτευση με θετικές εμφανίσεις στα επερχόμενα φιλικά της παιχνίδια εναντίον της Παραγουάης και της Ουγγαρίας, στα οποία θα κάνει διάφορες δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα.

Η Παραγουάη έκανε μια φανταστική προκριματική περίοδο στην CONMEBOL, με επτά νίκες, επτά ισοπαλίες και τέσσερις ήττες στους 18 αγώνες της, τερματίζοντας έκτη στη βαθμολογία κι εξασφαλίζοντας την αυτόματη πρόκριση στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γκουστάβο Άλφαρο, η οποία κληρώθηκε μαζί με τις οικοδέσποινες ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον νικητή της διαδρομής των πλέι οφ της UEFA Γ στον Όμιλο Δ, θα εμφανιστεί στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά για πρώτη φορά από την ήττα της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2010.

Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, η Παραγουάη νίκησε την Ελλάδα με 2-0 τον Ιούνιο του 2010. Στα αγωνιστικά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τους Αντώνη Τσιφτσή και Σωτήρη Κοντούρη, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική ομάδα.

Εκτός των προαναφερόμενων, έχουν κληθεί οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας και Τεττέη.

Και η Παραγουάη, όμως, έχει αρκετές νέες προσθήκες για τους επερχόμενους φιλικούς αγώνες της, συμπεριλαμβανομένων των Μαουρίτσιο Μαγκαλιάες, Γκαστόν Ολβέιρα, Αλεχάντρο Μαϊντάνα και Γκουστάβο Καμπαγιέρο.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Ντανιέλε Κίφι.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Καρέτσας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Άλφαρο): Χιλ, Μπενίτες, Βελάσκες, Μπαλμπουένα, Αλντερέτε, Οχέδα, Γκαλάρσα, Σόσα, Μπομπαντίγια, Αλμιρόν, Σανάμπρια.