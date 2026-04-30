Η αναστάσιµη λαµπάδα

Στο σπίτι του Ζαχαρία του αρτεργάτη που ευρίσκεται στην πόλη, επικρατούσε απόλυτη ησυχία.

Τόσο ο ίδιος όσο η σύζυγος και τα δύο του παιδιά κοιµόντουσαν από νωρίς, για να είναι ξεκούραστοι να παρακολουθήσουν την Ιερά αγρυπνία της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Επρόκειτο να µεταβούν στην Κερασιά, στο κοντινό χωριό όπου γεννήθηκε αυτός και η γυναίκα του η Τωρία. Βικτωρία την βάφτισαν αλλά η ντοπιολαλιά του χωριού δεν ανεχόταν τέτοια ξενικά ονόµατα και της το άλλαξε.

Ο Ζαχαρίας έπεσε κατάκοπος να κοιµηθεί αλλά από την κούραση δεν εύρισκε στάση ανάπαυσης σε καµία πλευρά του κρεβατιού. Πάλευε η ανάπαυση µε την κόπωση, αλλά µε την τελευταία όµως να υπερτερεί. Όλες οι προηγούµενες ηµέρες, ήταν γι’ αυτόν ιδιαιτέρως κοπιαστικές. Στο φούρνου του Γιάννη του ∆ρόσου που εργάζεται, όλη την προηγούµενη Μεγάλη εβδοµάδα, δούλευε ασταµάτητα φτιάχνοντας κουλουράκια, τσουρέκια, ζυµώνοντας και πλάθοντας ασταµάτητα.

Ελάχιστες ήταν πια οι νοικοκυρές που ζύµωναν στην πόλη. Στα χωριά συνέχιζαν κάπως αλλά στην πόλη τα αγόραζαν σχεδόν όλα έτοιµα.

Ωρα ενδεκάτη µετά µεσηµβρινή και το κύµατι θαλάσσης εµελωδείτο για τα καλά εις τα αναλόγια του Ιερού Ναού από τούς Ιεροψάλτες. Οι Ιεροψάλτες είχαν προετοιµαστεί αναλόγως για την λαµπρή τούτη εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Ήταν αποφασισµένοι να δώσουν στο φιλέορτο ποίµνιο του Ιερού Ναού του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου του χωριού Κερασιά, ουράνιες ωδές!

Η χήρα η Παπαγιώργαινα, είχε φορέσει καινούργια ρόµπα και ποδιά καθώς και το καθαρό µαντήλι που φύλαγε για την Ανάσταση. Περπατούσε στον δρόµο µε κατεύθυνση την εκκλησία του χωριού. Οι δρόµοι ήταν ήσυχοι και η Άνοιξη είχε αφήσει από την πρωινή της ζέστη ακόµη στους δρόµους. Η χήρα η Παπαγιώργαινα καθώς περπατούσε στην οδό την εβασάνιζε µια σκέψη. Πως θα παρουσιαζόταν στην εκκλησία χωρίς λαµπάδα. Τα αυγά που είχε συλλέξει ήταν ελάχιστα µε αποτέλεσµα να µην µπορέσει να πουλήσει κανένα. Έτσι τα κράτησε µόνον για τις δικές της ανάγκες. Της πουλάδας της τής κόκκινης τής στρουµπουλής τής κοκκινόσκουφης που γεννούσε περισσότερο από όλες, δεν εύρισκε τα αυγά της τελευταία. Σαν να µην έφτανε αυτό την έχανε καιρό τώρα για µεγάλα διαστήµατα. Στην τσέπη της ρόµπας της Παπαγιώργαινας κουδούνιζαν δυο δεκάρες που δεν έφταναν να αγοράσει την Λαµπριάτικη λαµπάδα. Παρ΄ότι είχε φτάσει στα µισά του δρόµου για την εκκλησία, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο σπίτι! ∆εν θα µπορούσε να στέκει χωρίς λαµπάδα την Ανάσταση και όλοι οι άλλοι να κρατούν τις λαµπάδες τους. Πήρε λοιπόν τον δρόµο να γυρίσει πίσω.

Στην επιστροφή συναντήθηκε µε τον Ζαχαρία και την οικογένειά του που είχαν έλθει από την πόλη για την Ανάσταση.

«Χρόνια πολλά Θεία Παπαγιώργαινα, καλή Ανάσταση» Ευχήθηκε ο Ζαχαρίας.

«Καλή Ανάσταση Ζαχαρία παιδί µου να’ χεις την υγειά σου, γεροί και δυνατοί να είσαστε όλοι και του χρόνου.»

Ο Ζαχαρίας αποµακρυνόµενος διερωτήθηκε µονολογώντας τι να γυρεύει η Παπαγιώργαινα στο δρόµο αντίθετα από την Εκκλησία; Θα ξέχασε τίποτε σκέφτηκε και γυρίζει στο σπίτι να το πάρει.

Η Παπαγιώργαινα πάλι σκεφτότανε πως θα µπορούσε να εξασφαλίσει µια δραχµή για την αγορά της Αναστάσιµης λαµπάδας, διότι δεν ήταν πράγµα τώρα αυτό. Ανάσταση και να απουσιάζει από την εκκλησία! Από την άλλη συλλογιζόταν πως θα σταθεί ανάµεσα σε όλους χωρίς λαµπάδα; Με αυτές τις σκέψεις και µε άλλες συνέχιζε τον δρόµο για το σπίτι, ώσπου είδε κάτι που την έκανε να µαρµαρώσει!

Μπροστά της, καµαρωτή-καµαρωτή περπατούσε η κότα της η κοκκινόσκουφη και από πίσω να την ακολουθούν αφ’ ενός ζυγού, καµιά δεκαριά νεογέννητα πουλάκια! Η Παπαγιώργαινα άρχισε κάτι να λέει, αλλά της κόπηκε η µιλιά στη µέση.

«Που γυρνάς και εξαφανίστηκες µωρή αχρόνιστη, µάζευες τα αυγά σου τα κλώσησες και…..

Η κοκκινόσκουφη, περνώντας περήφανη µε σταθερό βήµα και χωρίς φόβο µε τα παιδιά της από την Παπαγιώργαινα, στάθηκε για λίγο µπροστά της, τινάχτηκε και από τα φτερά της έπεσε ένα νόµισµα στο δρόµο που φάνηκε σαν δίδραχµο.

Η χήρα η Παπαγιώργαινα έσκυψε και σήκωσε το νόµισµα. Ναι! ήταν δίδραχµο αληθινό! Από την µία όψη έφερε την κεφαλή του Βασιλέως και από την άλλη το Εθνόσηµο και την αξία αναγραφοµένη αριθµητικώς και ολογράφως. 2, ∆ΡΑΧΜΑΙ ∆ΥΟ. Η έκπληξη της Παπαγιώργαινας ήταν µεγάλη. Πως ήταν δυνατόν να είναι µπλεγµένο αυτό το δίδραχµο στα φτερά της κότας και να πέσει µπροστά της, στα πόδια της; Κοιτούσε και ξανακοιτούσε το δίδραχµο σαν να έβλεπε ένα ολάκερο θησαυρό και δεν το πίστευε. Κοιτούσε µιά το δίδραχµο µε απορία και µια τον ουρανό µε ευχαριστία. Γύρισε αµέσως πίσω παίρνοντας πάλι τον δρόµο για την εκκλησιά, ενώ η κοκκινόσκουφη πήρε το δρόµο για το σπίτι µε τα παιδιά της ίσια για το κοτέτσι.

Στην εκκλησιά η Παπαγιώργαινα βρέθηκε γελαστή εµπρός στο παγκάρι να αγοράζει µια Αναστάσιµη λαµπάδα, την στιγµή που ο Πάτερ Γεράσιµος έψαλλε το δεύτε λάβετε φώς. Πλήρωσε την λαµπάδα της και κράτησε τα ρέστα για τον δίσκο που βγάζει σε κάθε λειτουργία ο επίτροπος ο Γιώργος ο Καλατζής.

Στο κήρυγµά του ο παπαΓεράσιµος είπε πως η ζωή µας ολάκερη είναι ένα θαύµα. Ο πιστός επιλέγει να ζεί µέσα σε αυτό το θαύµα και να βλέπει όσα συµβαίνουν γύρω του µε πίστη, θαυµαστά και Θεόφτιαχτα. Επίσης είπε πως ο Θεός Αναστήθηκε για να Αναστήσει εµάς από την φθορά και πως χρησιµοποιεί όλα τα µέσα στην υπηρεσία του πιστού ανθρώπου για την σωτηρία του, που µαρτυρούν την δόξα του Χριστού. Και κατά πως τα λέει και ο Απόστολος Παύλος -συνέχισε να λέει- πρέπει να πιστέψουµε όλοι στην Ανάσταση, γιατί χωρίς την Ανάσταση η πίστη µας θα ήταν µάταιη και νεκρά.

Στο προαύλιο της εκκλησίας ο Ζαχαρίας είχε εξασφαλίσει µερικά Πασχαλινά τσουρέκια τα οποία προσέφερε σε κάποιους συγχωριανούς που είχαν ανάγκη. Ένα από αυτά το έδωσε και στην χήρα την Κατερίνα την Παπαγιώργαινα η οποία τον ευχαρίστησε λέγοντάς του:

«Σε ευχαριστώ παιδί µου Ζαχαρία. Χριστός Ανέστη. Η Ζωή µας είναι ένα θαύµα όπως είπε και ο πάτερ Γεράσιµος. Και ένα από αυτά τα θαύµατα είσαι κι’ εσύ µε την οικογένειά σου».

«Σε είδα θεία Κατερίνα να πηγαίνεις το δρόµο αντίθετα από την εκκλησία το βράδυ και ανησύχησα πως δεν θα σε έβλεπα στην Ανάσταση.»

«Όχι παιδί µου δεν γινόταν να µην έρθω στην Ανάσταση. Απλά ο Χριστός µε γύρεψε για λίγο πίσω, για να µου δείξει ότι δεν είµαστε µόνοι µας και πως είναι πάντα στο πλευρό µας, σαν πατέρας στοργικός και προστρέχει σε όλες µας τις ανάγκες. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

«ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ»