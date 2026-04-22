Η ανάπτυξη έρχεται…και θα είναι χαοτική!

Γιώργος Κώνστας
Η ανάπτυξη για την οποία όλοι… «διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους» έρχεται, αλλά σε ό,τι αφορά στην Κρήτη και τα Χανιά, µόνο χαοτική µπορεί να είναι, κρίνοντας από τις ανοικτές εκκρεµότητες στα πολεοδοµικά και χωροταξικά θέµατα, αλλά και την κατεύθυνση που κινούνται οι κεντρικές πολιτικές.
Έχουµε και λέµε λοιπόν… Στη διαβούλευση βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό που λέει εν ολίγοις «κτίστε όπου µπορείτε»! Την ίδια ώρα το Τοπικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Χανίων εδώ και 6 µήνες αναµένει την ολοκλήρωση… των τευχών δηµοπράτησης για να γίνει ο διαγωνισµός ανάθεσής τους. Αυτό της Κισσάµου δεν έχει δηµοπρατηθεί, επίσης και εκείνα των Πλατανιά, Σελίνου, Αποκόρωνα που εκπονούνται δεν θα προλάβουν τις προθεσµίες του “Ταµείου Ανάκαµψης” από το οποίο χρηµατοδοτούνται!
Oι χαρακτηρισµοί των οικισµών παίρνουν τη µία προθεσµία µετά την άλλη, το ζήτηµα της εκτός σχεδίου δόµησης εκκρεµεί, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν έχουν γίνει ακόµη Προεδρικά ∆ιατάγµατα, η νοµοθεσία για τις παραλίες εφαρµόζεται µε πολλά “παραθυράκια”, ο δηµόσιος χώρος προστατεύεται µε τα “µάτια”! Κοντά σε όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη ούτε το κτηµατολόγιο, µήτε οι δασικοί χάρτες! Αν όλα τα παραπάνω δεν προσοµοιάζουν µε χάος, δεν προκαλούν ανησυχία, δεν προβληµατίζουν τον αναγνώστη µπορεί να ρωτήσει έναν τοπογράφο, έναν πολιτικό µηχανικό, κάποιο άνθρωπο της αυτοδιοίκησης για να του δώσει τη δική του εικόνα που ελάχιστα απέχει από αυτά που αναφέραµε.
Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι συνεχίζουµε όχι µε βήµα σηµειωτόν, αλλά µε γοργό προς το χάος!

