Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ

Ανακοίνωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας η ΕΛ.ΑΣ..

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ανακοινώνεται, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα Πλατάνι – Μεγάλα Χωράφια.

Ειδικότερα την 04 και 05.05.2026 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με χρήση φωτεινών σηματοδοτών στα εξής σημεία:

• στο ρεύμα κυκλοφορίας Χανιά –Ρέθυμνο στο 10,050 χλμ και

• στο ρεύμα κυκλοφορίας Ρέθυμνο-Χανιά στο 10,550 χλμ.

Η τήρηση των ανωτέρω μέτρων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»