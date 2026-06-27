Ι. Αλυγιζάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βίωμα»

«Η τεχνητή νοημοσύνη, όσο μασημένη τροφή ή συνδυασμό δεδομένων μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό βίωμα. Κι αν δείχνει ότι το κάνει, αυτό δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια αντιγραφή ενός ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου βιώματος. Κι επειδή η ζωή συνεχίζει να μας εκπλήσσει, το ανθρώπινο πρωτότυπο βίωμα είναι αυτό με την καταλυτική πια σημασία και αξία».

Ο Ιωσήφ Αλυγιζάκης μιλάει στις «διαδρομές» λίγο πριν τη εκδήλωση – συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του μυθιστορήματος με τίτλο «Η ιστορία πριν την ιστορία», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Έρεισμα.

Μία συζήτηση γύρω από τον παρηγορητικό ρόλο της λογοτεχνίας, την ενδοσκόπηση που συνεπάγεται η συγγραφή, τη συμπεριληπτικότητα που -παρά τα όποια βήματα έχουν γίνει- εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούμενο για την κοινωνία μας, αλλά και το αναντικατάστατο του προσωπικού βιώματος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι λύπες και τα βάσανα αντέχονται αν μπορείς να τα διοχετεύσεις σε ένα παραμύθι». Με αυτή τη φράση ξεκινάει το νέο σας μυθιστόρημα. Για έναν άνθρωπο που γράφει όπως εσείς, λειτουργεί η λογοτεχνία παρηγορητικά; Κάνει τις δυσκολίες της ζωής περισσότερο υποφερτές;

Γράφω πάντα, όπως μάλλον κάνουν οι περισσότεροι συγγραφείς, για να εκφράσω στο κείμενο αυτά που με πικραίνουν, με απογοητεύουν ή με εξοργίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Αυτό που επίσης προσπαθώ να κάνω συγγραφικά είναι να χρησιμοποιώ ένα διαφορετικό μοντέλο γραφής σε κάθε μου μυθιστόρημα. Κι ενώ για τρεισήμισι δεκαετίες έχω δώσει τους δικούς μου αγώνες μέσω της λογοτεχνίας, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να βρει το καταφύγιο που αποζητά, τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις προοδευτικές θεσμικές κινήσεις, υπάρχουν κι άλλες που δίνουν την εντύπωση του κοινωνικού πισωγυρίσματος. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εμπεριέχει εγκυβωτιστικά την ιστορία μέσα στην ιστορία αλλά και την ιστορία πίσω από μια άλλη μέσω και μιας καβαφικής τεχνικής “προσωπείου”. Όπως πράττει η ποίηση έτσι και το μυθιστόρημα, ο γραπτός τρόπος προσέγγισης μαλακώνει την ψυχή, εφόσον βασίζεται στην πολυτέλεια του χρόνου που παρέχει η ανάγνωση.

Στον υπότιτλο του βιβλίου κάνετε λόγο για «ένα μυθιστόρημα αυτογνωσίας». Η συγγραφή ενός βιβλίου είναι και μια διαδικασία ενδοσκόπησης για εσάς;

Ούτως ή άλλως, ένα μυθιστόρημα παρωθεί και βυθίζει τον συγγραφέα σε έναν κόσμο τις περισσότερες φορές διαφορετικό αλλά πάντα συμπεριληπτικό, εφόσον ο συγγραφέας καλείται να απεκδυθεί από προσωπικά ή κοινωνικά ταμπού μέσα από τους χαρακτήρες που ο ίδιος πλάθει, ώστε να οδηγηθεί σε μια αυτογνωσιακή αίσθηση των πραγμάτων. Ο υπότιτλος στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα έχει να κάνει με μια εκ βαθέων πιο προσωπική οπτική σε δεδομένα που, ως επί τω πλείστον, βίωσα εγώ ή μέσω ανθρώπων του κοντινού μου περιβάλλοντος. «Η ιστορία πριν την ιστορία» (εκδ. ΕΡΕΙΣΜΑ, 2026) είναι ένα ενδοσκοπικό μυθιστόρημα, που θα μπορούσε να γίνει μια διλογία, εφόσον συν τοις άλλοις, έχει και άμεση αναφορά στο πρώτο μου μυθιστόρημα με τίτλο: «Η Αναγνώριση του πτυχίου» και καταπιάνεται με τις μάχες του νεαρού συγγραφέα να αποκοτήσει να γράψει το πρώτο του βιβλίο.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σας, θα συζητήσετε για την ανάγκη συμπερίληψης της ετερότητας στις αξίες της κοινωνίας μας. Πόσο συμπεριληπτική είναι η ελληνική κοινωνία; Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη γνώμη σας;

Κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα έχουν γίνει, έστω και αρκετά αργοπορημένα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βήματα ως προς τη συμπεριληπτικότητα ανθρώπων που δεν ανήκαν ή δεν ανήκουν ποτέ σε μια πεπατημένη νορμαλιστικά φτιαχτή κοινωνία, που αποσκοπεί σε συγκεκριμένες θρησκευτικές και πολιτικές συμβάσεις. Πολλές κοινωνίες στον προοδευτικό κόσμο έχουν όχι απλά ήδη κάνει βήματα προόδου αλλά παίρνουν μέτρα για να εγκαθιδρυθεί και να σταθεροποιηθεί θεσμικά η ετερότητα στα ανθρωπιστικά πλαίσιά τους, π.χ. το σύμφωνο συμβίωσης σε ζευγάρια ίδιου φύλου στη Δανία υφίσταται ήδη από το 1989, δηλ., εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια. Αυτό κοινωνικά σημαίνει καταπράυνση σε ένα αγχωτικό μοντέλο του βίου ανθρώπων που δεν εντάσσονται στην κανονικότητα των άλλων, άρα έχουμε μια πιο ευτυχισμένη, κατασταλαγμένη και με έλλειψη ή εμφανή μείωση αρκετών προκαταλήψεων κοινωνία.

Το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δεν δείχνουν να συγκινούνται από τα βιβλία όπως παλαιότερα σας προβληματίζει; Πιστεύετε ότι ο γραπτός λόγος έχει μέλλον σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα;

Υπάρχει μια εικόνα ότι αρκετοί νέοι άνθρωποι απλά ενδιαφέρονται μόνο για το τι διαβάζουν στην οθόνη του κινητού τους. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, μια χώρα που όπως δείχνουν οι στατιστικές αλλά και οι κοινωνικές συμπεριφορές, δεν διαβάζει. Εκτός από σύντομες διαδικτυακές αναρτήσεις, δεν δείχνει να διαθέτει χρόνο για να διαβάσει λογοτεχνικά κείμενα. Πρώτον γιατί δεν έχει μάθει και δεύτερον, επειδή τα βιβλία που έχουν τύχει να πέσουν στα χέρια τους δεν τους αφορούν ή δεν τους αγγίζουν. Ακόμα και στην εποχή της εφηβικής και μετεφηβικής νιότης μου, αρκετές δεκαετίες πίσω, πάντα υπήρχαν λίγοι νέοι που διάβαζαν αλλά και πολλοί περισσότεροι που δεν ασχολούνταν με το βιβλίο. Αν έχουμε αυτή την ίδια αίσθηση και σήμερα, σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον το βιβλίο, οι συγγραφή και οι συγγραφείς να γίνουν ένα με το εκπαιδευτικό σύστημα κι όχι να παραγκωνίζονται, ίσως και σκόπιμα, ώστε να παραχθούν άνθρωποι πιο τεχνοκρατικά σκεπτόμενοι, με χαμηλότερη ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπό τους, που σίγουρα δεν είναι ίδιος ή δεν έχει τις ίδιες οπτικές ή δεξιότητες με αυτούς.

Σε έναν κόσμο που η τεχνητή νοημοσύνη επελαύνει και μοιάζει να έχει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, τι μπορεί να μας διδάξει μια ιστορία γραμμένη από ανθρώπινο χέρι; Τι ερωτήματα ή απαντήσεις μπορούμε να βρούμε σε αυτήν που δεν μπορούν να μας προσφέρει ο αλγόριθμος της μηχανής;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επελαύνει τα τελευταία ελάχιστα χρόνια στις ζωές μας δίνοντας την εντύπωση ότι έχει την ικανότητα να απαντά σε όλα τα ερωτήματα, όμως αρκετές φορές οι απαντήσεις είτε δεν είναι σωστές, είτε δεν είναι επαρκείς ή απόλυτα σαφείς ή έχουν ελλείψεις, εφόσον τα δεδομένα πάντα θα είναι ελλειπτικά. Κι αυτό γιατί πάντα οι πληροφορίες αλλάζουν, εξελίσσονται, μεταβάλλονται. Όπως και η ανθρώπινη γνώση. Τα ερωτήματα όμως που προτάσσονται στην Α.Ι. (τεχνητή νοημοσύνη) μπορεί να είναι τις περισσότερες φορές τεχνοκρατικού, στατιστικού χαρακτήρα, για μια πρώτη εκτίμηση σε μια περαιτέρω ενδελεχή εργασία. Αν θέλει όμως κάποιος να εμβαθύνει στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, αυτό γίνεται μόνο μέσω της λογοτεχνίας, της γραφής από τα συναισθήματα και προσωπικά βιώματα ενός ανθρώπου, που έχει κάτι να προτείνει. Η τεχνητή νοημοσύνη, όσο μασημένη τροφή ή συνδυασμό δεδομένων μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό βίωμα. Κι αν δείχνει ότι το κάνει, αυτό δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια αντιγραφή ενός ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου βιώματος. Κι επειδή η ζωή συνεχίζει να μας εκπλήσσει, το ανθρώπινο πρωτότυπο βίωμα είναι αυτό με την καταλυτική πια σημασία και αξία.

Η εκδήλωση

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00 – 21:00, στην Αίθουσα 2 του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης στο ενετικό λιμάνι των Χανίων ο Ιωσήφ Αλυγιζάκης θα συνομιλήσει με τη φιλόλογο Διονυσία (Ντένια) Καραβασιλειάδη με θέμα: «Συμπεριλαμβάνοντας τις ετερότητες στις αξίες της κοινωνίας μας», με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του μυθιστορήματος «Η ιστορία πριν την ιστορία», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Έρεισμα.