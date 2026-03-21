Η ακτίνα εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων: Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη

Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο Khorramshahr-4 είναι πιθανώς ο βαλλιστικός πύραυλος που χρησιμοποίησε το Ιράν στην απόπειρα επίθεσης κατά του Ντιέγκο Γκαρσία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ενδέχεται να έχει βεληνεκές άνω των 4.000 χλμ., αν και το βεληνεκές του είχε αποδειχθεί μόνο μεταξύ 2.000 και 3.000 χλμ.

Μια τέτοια επίθεση υποδηλώνει ότι ο πύραυλος Khorramshahr-4, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει βόμβες διασποράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Ιράν για να χτυπήσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, πιθανώς μέχρι τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε επισημάνει ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τη βάση που απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, είχε προσθέσει η εφημερίδα επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.