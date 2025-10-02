Η ακρίβεια θέλει κι άλλα µέτρα

Η λίστα µε τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ µάρκετ που θα µειωθούν οι τιµές τους, θα δοθεί µέσα στο πρώτο 15ήµερο του Οκτωβρίου όπως ανακοινώθηκε από το Yπουργείο Ανάπτυξης, µε αφορµή τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, µε εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεµπορίου.

Και βέβαια οι µειώσεις αυτές είναι καλοδεχούµενες καθώς οι συνεχείς ανατιµήσεις το τελευταίο χρονικό διάστηµα κυρίως στα γαλακτοκοµικά, στο λάδι, στο ψωµί, στα κρέατα ακόµη και στον καφέ, έχουν “γονατίσει” τους καταναλωτές.

Το κύµα ακρίβειας δείχνει ολοένα πιο πολύ το σκληρό του πρόσωπο γι΄ αυτό και οι όποιες παρεµβάσεις ανάσχεσής του, είναι χρήσιµες. Πέραν όµως τις µειώσεις τιµών χρειάζονται και άλλες παρεµβάσεις όπως, έλεγχος στα περιθώρια κέρδους, ενίσχυση του ανταγωνισµού και µείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Αλλιώς, “προκοπή” δεν θα υπάρξει.