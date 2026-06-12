Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα

Συνεχίζει ακάθεκτα την ανοδική του πορεία ο πληθωρισμός, με την παρατεταμένη ακρίβεια να έχει φέρει απογοήτευση και στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά νοικοκυριά.

Από τη μια η ενεργειακή κρίση, από την άλλη οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, αγαθά και υπηρεσίες, συνεχίζουν εδώ και καιρό να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, με την κοινωνία μας να βλέπει ότι διαψεύδονται οι ελπίδες για μείωση των τιμών στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα ενέργειας.

Από “κοντά” και οι τιμές των ενοικίων, που επίσης, τραβούν την ανηφόρα… αλλά και οι συνεχείς φορολογικές υποχρεώσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια ανάσας!

Το αποτύπωμα είναι βαθύ στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον στρέφονται σε φθηνότερες και λιγότερες αγορές και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για να τα βγάλουν πέρα. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημά τους και οι προσδοκίες ότι κάτι σύντομα θα αλλάξει όλο και μετριάζονται, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να… βοηθήσει την κατάσταση.

Ωστόσο, το εξαιρετικά ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, δεν γεννά ελπίδες για καλύτερες μέρες.