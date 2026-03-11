menu
Η Ακαδημία Αθηνών γιορτάζει έναν αιώνα ζωής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε, η Δημόσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή της, στην Αίθουσα Τελετών του Μεγάρου της Ακαδημίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τη συνεδρία θα χαιρετίσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, καθώς και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου, με θέμα: «Εκατό χρόνια Ακαδημίας: Από την ιστορία στο μέλλον. Ιστορική συνέχεια και κέντρο αξιών, σε διάλογο με την κοινωνία» καθώς και η ομιλία του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας, κ. Αντωνίου Ρεγκάκου, με θέμα «Το τελευταίο καταφύγιο της επιστήμης και ο πλέον ανεξάρτητος θεσμός του κράτους». Μια επίκαιρη ιδέα της Ακαδημίας.

Στη συνέχεια θα απονεμηθεί το Αριστείο των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών έτους 2026 στον συνθέτη κ. Σταύρο Ξαρχάκο. Ακολούθως, θα απονεμηθεί το Βραβείο Εθνικής Παλιγγενεσίας έτους 2026, του Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη, εξ ημισείας στον Ομότιμο Καθηγητή του ΤΘΣ του ΕΚΠΑ κ. Βάλτερ Πούχνερ και στον ιστορικό κ. Δημήτρη Μπαχάρα.

Η συνεδρία θα μεταδοθεί διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας.

