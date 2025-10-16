Η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον κι οι δωρεές στη μνήμη της

Η οικογένεια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) γνωστοποίησε πως η αγαπημένη σταρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας που έφερε στο φως το People προσθέτοντας:

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν».