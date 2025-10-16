menu
21.6 C
Chania
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον κι οι δωρεές στη μνήμη της

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η οικογένεια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) γνωστοποίησε πως η αγαπημένη σταρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας που έφερε στο φως το People προσθέτοντας:

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum