Η Αίγυπτος αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Eμπρακτη κίνηση πλήρους αμφισβήτησης του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και απαξίωσης των συμφωνιών που έχουν υπογράψει η Aγκυρα και η Τρίπολη για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, αποτελούν οι ευρισκόμενες σε εξέλιξη αιγυπτιακές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές στα δυτικά σύνορά της.

Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα “Καθημερινή“, οι έρευνες του πλοίου σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» διεξάγονται από τις 21 Αυγούστου σε μια θαλάσσια περιοχή την οποία η Τρίπολη διεκδικεί με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Πριν από περίπου τρία χρόνια το Κάιρο είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό με Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθμόν 595 στις 11 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο όριζε τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ωστόσο πλέον τώρα κινείται και στο πεδίο, διεξάγοντας έρευνες σε όλη αυτή την περιοχή.

Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας είναι η λεπτομέρεια που αφορά την περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες και περιλαμβάνουν ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσα τον περασμένο Ιούνιο είχαν παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», πριν από λίγες ημέρες, στις 21 Αυγούστου το πλοίο σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» ξεκίνησε σεισμικές έρευνες στο όριο των δυτικών θαλάσσιων ορίων της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ακολουθώντας πορεία που καλύπτει πλήρως και εκείνο το τριγωνικό κομμάτι που η Τρίπολη περιγράφει ως δικής της δικαιοδοσίας.

Τα δυτικά όρια των θαλάσσιων συνόρων της Αιγύπτου καθορίζονται μονομερώς από το Προεδρικό Διάταγμα 595 (11 Δεκεμβρίου 2022) και, έως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν περιλαμβάνουν θαλάσσια οικόπεδα προς έρευνα και εκμετάλλευση. Εν ολίγοις, οι Αιγύπτιοι κινήθηκαν σε περιοχή η οποία δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα για πιθανές έρευνες και μελλοντική εκμετάλλευση.

Οι έρευνες αφορούν και θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται σε όσα παραχωρήθηκαν από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου.

Οι σεισμικές έρευνες περιελάμβαναν μάλιστα και το ανατολικό τμήμα του οικοπέδου 4 της Λιβύης, το οποίο έχει αποδοθεί για έρευνες από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (ΝΟC) στην τουρκική ΤΡΑΟ στις 26 Ιουνίου.

Οπως η «Κ» έχει επανειλημμένως αναφέρει (τελευταία φορά στο φύλλο της περασμένης Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου), τα τέσσερα αυτά οικόπεδα που έχουν αποδοθεί στην ΤΡΑΟ βρίσκονται όλα νότια της μέσης γραμμής Ελλάδας – Λιβύης, λόγω, μεταξύ άλλων, του ενδιαφέροντος που έχουν δείξει για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα κολοσσοί όπως η Chevron.

Το γεγονός ότι ένα από αυτά τα οικόπεδα που η Τρίπολη θεωρεί ότι της ανήκει, αγνοείται από το Κάιρο –με σκοπό βέβαια τη διαφύλαξη των κρατικών συμφερόντων του– είναι ενδεικτικό και της εγρήγορσης της Αιγύπτου σε αυτό το μεγάλο γεωπολιτικό πόκερ που έχει ανοίξει στην Ανατολική Μεσόγειο και κάθε παίκτης επιχειρεί να αποκτήσει καλύτερη θέση.

Πρόκειται, βεβαίως, για αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των τετελεσμένων που έχει έως τώρα επιχειρήσει να δημιουργήσει στην περιοχή και η Τρίπολη. Η Λιβύη έως τώρα δεν έχει αντιδράσει, αν και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσω επιστολής ή κατάθεσης ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ.

Η Τουρκία επίσης δεν έχει αντιδράσει προς το παρόν με κανέναν τρόπο, ούτε διπλωματικά ούτε και επί του πεδίου. Και για τους αρμόδιους στην Αθήνα η στάση αυτή αξιολογείται και με βάση τα υφιστάμενα παραδείγματα δραστηριοποίησης της Αγκυρας σε άλλες περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία αντιδρά, για παράδειγμα, σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σύγκριση με τον τρόπο που κινείται όταν ενεργεί σε περιοχή θεωρητικής ευθύνης του ψευδοκράτους στη βόρεια Κύπρο.

Με τις έρευνες αυτές, το πρώτο σκέλος των οποίων ξεκίνησε τον Μάιο και συνεχίζεται από τον Αύγουστο, η Αίγυπτος θα έχει σεισμικά ερευνητικά δεδομένα για αυτή την κρίσιμη περιοχή, θα διατηρεί δηλαδή σαφές προβάδισμα από τη Λιβύη σε όλο αυτό το νοητό τρίγωνο.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ερευνητικού πλοίου δεν ζητήθηκε να δεσμευθεί περιοχή ερευνών από την Αλεξάνδρεια (με NAVTEX) για την ασφάλεια των ναυτιλλoμένων, ούτε και σχετική αγγελία από τον συντονιστή περιοχής NAVAREA III ή την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ (HYDROLANT). Στις επιχειρησιακές λεπτομέρειες καταγράφεται, επίσης, ότι στην περιοχή έπλεε το ρωσικό υποβρύχιο Novorossiysk (B-261), το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα για λόγους ασφαλείας, κινείτο καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.