Η αγορά της MRB

Όλα πωλούνται ή εξαγοράζονται, όπως τώρα η εταιρεία δηµοσκοπήσεων MRB, η οποία αγοράστηκε από την εκλεκτή εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων Cloose S.A. (Ανώνυµη Εταιρεία Ολικής Επικοινωνίας), η οποία έχει εξασφαλίσει συµβάσεις 255 εκ. € από Υπουργεία, Κοινοτικές Περιφέρειες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπ. Εργασίας, η ΑΑ∆Ε και το Υπερταµείο.

Η MRB µεταξύ 2018 και 2023 αύξησε τον κύκλο εργασιών της 15 φορές, παρά του ότι το κύρος των δηµοσκοπήσεων έχει τρωθεί. Λόγω της κρίσεως αλλάζουν τα ποσοστά των πολιτικών δεδοµένων, ένεκα και της απαξίωσης του πολιτικού συστήµατος που εκδίδονται, σκοπίµως, λαθεµένες µετρήσεις, ικανές να αξιοποιηθούν από προπαγανδιστικούς µηχανισµούς.

Τώρα η Cloose S.A. αξιοποιεί έξυπνους στρατηγικούς συνεργάτες µέσα από ενιαίο οικοσύστηµα στους τοµείς της επικοινωνίας και της τεχνολογίας εξασφαλίζοντας αξιόλογης σηµασίας αποτελέσµατα. Η φιλοσοφία µας είναι, λέγουν: Σκεπτόµαστε µε τόλµη, σχεδιάζουµε µε αποφασιστικότητα και υλοποιούµε µε µια πολυσυλλεκτική οµάδα από έµπειρους ανθρώπους. Οι πελάτες µας είναι ουσιαστικοί συνεργάτες στην πορεία προς την εξέλιξη.

Στο σύστηµα εµφιλοχωρεί ο προπαγανδιστικός µηχανισµός του Μ. Μαξίµου µε τα προσκείµενα προς τη Ν.∆. ΜΜΕ, η οποία απαξιώθηκε λόγω ανυπαρξίας αντιπολιτευτικών αντιπάλων. Οι πολίτες δεν πιστεύουν πια στις δηµοσκοπήσεις, γι’ αυτό οι εταιρείες οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και χρήσιµες στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης.

Στην περίπτωση της MRB αναφύεται ένα σοβαρό ερώτηµα θεσµικής και πολιτικής υφής. Είναι σωστό ένας «εκλεκτός» εργολάβος του ∆ηµοσίου σε προεκλογική περίοδο να αποκτά µια δηµοσκοπική εταιρεία;

Είναι γνωστοί οι σχεδιασµοί που µια τέτοια εταιρεία µπορεί να κάνει προεκλογικό «παιχνίδι». Με αδόκιµες ερωτήσεις, µε υποκειµενικές παρεµβάσεις του ερευνητή «εργολάβου του ∆ηµοσίου», που θα ‘χει λόγο να είναι προσαρµοσµένες στις επιθυµίες της εκάστοτε κυβέρνησης. Αν αυτή κατανέµει τους πόρους του, θα ‘χει την απαίτηση να επηρεάζει τη θέληση των πολλών.

Το πολιτικό κράτος, η Κυβέρνηση κατάντησε σύστηµα κατανοµής έργων, όταν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, διοχετεύονται στον ίδιο ανάδοχο, δηµιουργείται η εύλογη εντύπωση ότι το δηµόσιο χρήµα διασπαθίζεται και απαιτούνται θεσµικές απαντήσεις διαφανείς και όχι ατεκµηρίωτες. Το ζήτηµα είναι αν µια εταιρεία λειτουργεί κοινωνικά στην αγορά ή αν έχουµε µια µορφή κρατικού µονοπωλίου στην επικοινωνία.

Η MRB θα υπάρχει, αλλά θα µπορεί να πάει κόντρα στην Cloose S.A., που την εξαγόρασε; Το ασυµβίβαστο σ’ αυτήν τη συλλογή είναι ηλίου φαεινότερον.