Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Σχόλια

Η αγωνία του Ν. Μποµπολάκη για τον αγροτικό τοµέα

Γιώργος Κώνστας
Στην πολύ κακή κατάσταση του αγροτικού τοµέα στάθηκε ο πάντα δραστήριος πρώην δήµαρχος Βουκολιών κ. Νίκος Μποµπολάκης στο περιθώριο της συνάντησης της Ένωσης   ∆ηµάρχων Κρήτης (στην οποία είναι µέλη πρώην δήµαρχοι).

«Στο παρελθόν κάναµε 3 τόνους κάστανο και φέτος χρειάστηκε να αγοράσουµε για το µαγαζί! Τα Παλαιά Ρούµατα έβγαζαν 150 τόνους κάστανο και φέτος πέσαµε στα 22! Και όλα αυτά για ένα προϊόν που έδινε το καλύτερο εισόδηµα για τον παραγωγό γιατί ήθελε ένα ψέκασµα, ούτε λίπασµα, ούτε τίποτα! Αλλά βλέπετε κανέναν από τους αρµόδιους να τον ενδιαφέρει;» είπε ο δήµαρχος απευθυνόµενος στους παλιούς συναδέλφους του.

