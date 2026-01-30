Η αγωνία στη ζωή µας

«∆εν µπορείς να αλλάξεις το παρελθόν,

αλλά µπορείς να καταστρέψεις το παρόν

µε το να στεναχωριέσαι για το µέλλον».

Γούντυ Αλλεν

Το να αγωνιούµε είναι χάσιµο χρόνου και ένα µεγάλο βάρος που προσθέτουµε στην καθηµερινή µας ζωή. Το σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα αλλά και για τον καθένα µας ξεχωριστά είναι τέλειο. Μέσα από την αντίσταση, την έλλειψη πίστης και την επιµονή µας να γίνουν τα πράγµατα όπως εµείς τα θέλουµε, χάνουµε ένα σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µας και νιώθουµε συνέχεια

φοβισµένοι και δυστυχισµένοι.

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µοναδικότητα µας, τις ικανότητες µας, τα ταλέντα µας, τις φιλοδοξίες και τις επιθυµίες µας, όχι όµως µε σκοπό να πάρουµε στα χέρια µας τον έλεγχο του κόσµου. Νοµίζουµε ότι, εάν τα πράγµατα δε γίνουν έτσι όπως εµείς τα έχουµε σκεφτεί και σχεδιάσει, θα καταστραφούν όλα και εµείς θα δυστυχήσουµε, θα απελπιστούµε και θα υποφέρουµε. Αυτό όµως, δεν είναι αλήθεια, γιατί η ζωή είναι τόσο απλή και τόσο όµορφη που δε χρειάζεται καθόλου να είναι οδυνηρή.

Νοµίζουµε ότι πρέπει να πονάµε, να δυσκολευόµαστε, ότι πρέπει να φοβόµαστε και να αγωνιούµε και δεν καταλαβαίνουµε ότι όταν απλά αφεθούµε να ακολουθήσουµε το ρεύµα της ζωής, θα γίνουν όλα σωστά και εύκολα. Σίγουρα έχουµε να πάρουµε πολλά µαθήµατα, έχουµε να διορθώσουµε πράγµατα που έχουν γίνει λάθος στο παρελθόν, αλλά όλα αυτά µπορούν να γίνουν χωρίς αγωνία και δυστυχία. Η ζωή είναι γεµάτη ευκαιρίες, γεµάτη µάθηση και µπορούµε να µαθαίνουµε κάθε στιγµή, κάθε µέρα, για όλη µας τη ζωή.

Όταν έρχονται δυσκολίες και προβλήµατα, είναι µία ευκαιρία για να προσπαθήσουµε

να γίνουµε καλύτεροι και λίγο πιο σοφοί. Και όταν επιθυµούµε να αλλάξουµε το παρελθόν και αυτό ακόµα το µπορούµε, χωρίς να χρειάζεται να γυρίσουµε πίσω, απλά αλλάζοντας τη στάση µας στο εδώ και στο τώρα. Το παρόν είναι τόσο σηµαντικό, γιατί µας δίνει ακριβώς την ευκαιρία να διορθώσουµε ότι κι αν έχει γίνει λάθος στο παρελθόν, παρουσιάζοντας µας ένα καλύτερο µέλλον. Έτσι, η πιο σηµαντική στιγµή γίνεται το τώρα και από αυτό εξαρτάται τόσο το µέλλον, όσο

και το παρελθόν µας. Το παρόν είναι µια αιώνια στιγµή, που όµως έχει τη µεγαλύτερη σηµασία και σπουδαιότητα για τη ζωή µας. Κατανοώντας το αυτό, όλες οι αγωνίες µας µετριάζονται η και παύουν να υπάρχουν.

Σε αυτά τα «διαφορετικά» και απαιτητικά χρόνια που ζούµε, καλούµαστε να φιλοσοφήσουµε τη ζωή και να την αποδεχτούµε µε έναν πιο ριζοσπαστικό και νέο τρόπο, αφήνοντας πίσω µας αυτά που νοµίζαµε ότι είναι φαινοµενικά σωστά, γιατί κάθε εποχή διέπεται από κανόνες οι οποίοι διαµορφώνονται βάση της εξέλιξης και των αναγκών µας. Η µεγάλη ανάγκη µας αυτή τη στιγµή είναι η απόλυτη πίστη στο Θεό και στο σχέδιο του. Η αγωνία δεν έχει χώρο όπου υπάρχει πίστη.