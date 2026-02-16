Η αφρικανική σκόνη στην Κρήτη από δορυφόρους υψηλής ανάλυσης

Το έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης που επηρέασε την Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται σε δορυφορικές εικόνες που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Η πρώτη δορυφορική εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, αποτυπώνει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται προς την Κρήτη.

Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15/02.