Η άφιξη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε όπως μεταδίδει το Ertnews.gr , ο Πάπας Λέων, ο 14ος για μια ιστορική επίσκεψη που αποκτά παγκόσμιο ενδιαφέρον και η οποία θα κορυφωθεί με την κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι και στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση, που συντελείται στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες. Είναι το πρώτο αποστολικό ταξίδι, του Ποντίφικα από την ενθρόνισή του.