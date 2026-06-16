Η AfD διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά της από CDU/CSU

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διευρύνει, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περαιτέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό της στη συγκεκριμένη μέτρηση. Στον «χάρτη» μπαίνει και πάλι το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), μετά την εκλογή νέου αρχηγού.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα από τη μέτρηση της 12ης Μαΐου και φθάνει στο 29%, με την Ένωση CDU/CSU να περιορίζεται στο 20% (-2). Η διαφορά των εννέα μονάδων είναι μάλιστα η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι Πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 12% (-1), όσο και η Αριστερά (+1). Στο όριο εισόδου στη βουλή βρίσκεται για πρώτη φορά έπειτα από μήνες το FDP, μετά την εκλογή του Βόλφγκανγκ Κουμπίκι ως νέου αρχηγού.