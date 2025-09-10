Η 10η Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας – Συμβουλές από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ένα παιδί κάθε δύο ημέρες ζητά υποστήριξη από τις τηλεφωνικές γραμμές του «Χαμόγελου του Παιιδού» για θέματα που σχετίζονται με αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονικότητα ή μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά. Αυτό επισημαίνει ο οργανισμός, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, ενώνοντας τη φωνή του με τους διεθνείς φορείς, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης σε ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

«Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου, τη σημασία ύπαρξης σταθερών και αξιόπιστων πλαισίων υποστήριξης και τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής ανταπόκρισης», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του οργανισμού και προστίθεται: «Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια δείχνει πως πίσω από κάθε τηλεφώνημα, κάθε μήνυμα, υπάρχει ένας έφηβος ή ένα παιδί που ζητά απλώς κάποιον να τον ακούσει. Η άμεση παρέμβαση της επιστημονικής μας ομάδας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και τις οικογένειες, έχει σώσει ζωές και έχει δώσει σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να συνεχίσουν να χαμογελούν».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί γονείς και φροντιστές να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στα παιδιά, να αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και να κινητοποιούνται εάν εντοπίζουν ύποπτες αλλαγές συμπεριφοράς.

Οι συμβουλές του οργανισμού:

– Ακούστε το παιδί σας χωρίς κριτική, με ψυχραιμία, στοργή, αποδοχή και κατανόηση.

– Ο αυτοτραυματισμός δεν αποτελεί απόπειρα αυτοκτονίας. Ωστόσο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

– Μην υποτιμάτε ποτέ δηλώσεις ή ενδείξεις που σχετίζονται με αυτοκαταστροφική σκέψη.

– Συζητήστε με τα παιδιά και ακούστε προσεκτικά τι θέλουν να πουν, χωρίς να υποτιμάτε τα συναισθήματά τους.

– Υποστηρίξτε το παιδί στην ανάγκη του για φροντίδα και στήριξη.

– Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του παιδιού και αποκλείστε την πρόσβαση σε αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τραυματισμό.

– Είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό, απελπισία ή ενοχή.

– Προσπαθείστε να μην επιρρίψετε ευθύνες στο παιδί.

– Ενθαρρύνετε την υγιή έκφραση συναισθημάτων και την ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας.

– Στρέψτε τα παιδιά σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητά τους, όπως ο αθλητισμός.

– Αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια όταν υπάρχει ανησυχία. Η έγκαιρη παρέμβαση σώζει ζωές.

– Ενθαρρύνετε το παιδί να μιλήσει με ειδικό ψυχικής υγείας.

Υπενθυμίζεται πως η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας και πρόκειται, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», για μία υπόθεση που αφορά όλους τους ανθρώπους.

«Η ενημέρωση, η στήριξη και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι γραμμές υποστήριξης του οργανισμού είναι εδώ για κάθε παιδί, έφηβο και οικογένεια», καταλήγει η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».