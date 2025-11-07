menu
Hellenic Championship: Ο Τζόκοβιτς στον 199ο ημιτελικό του για το κυνήγι του 101 τίτλου του

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κυνηγάει τον 101ο τίτλο του σε επίπεδο τουρνουά αυτή την εβδομάδα, έχοντας γίνει μόλις ο τρίτος άνθρωπος που κερδίζει 100 τρόπαια όταν θριάμβευσε στη Γενεύη νωρίτερα φέτος. Ο Τζίμι Κόνορς ηγείται με 109 στέμματα, με τον Ρότζερ Φέντερερ δεύτερο με 103, όπως αναφέρει η ΑTP.

Ο Σέρβος πρωταθλητής-Νο.1 στο ταμπλό και Νο 5 στον κόσμο- θα ανοίξει (7/11) το πρόγραμμα στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Hellenic Championship, όταν αντιμετωπίσει (17:00) στον 199ο ημιτελικό του σε επίπεδο τουρνουά, τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (Νο. 117), ο οποίος στον τελευταίο χθεσινό προημιτελικό κέρδισε τον Μάρκος Γκιρόν με 7-6(3), 6-4.

Στη συνέχεια (όχι πριν τις 19:00), ο Ιταλός Λορέντσο Μουζέτι (Νο.9) να αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 52)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε την 200ή νίκη του σε κλειστό στο Hellenic Championship, επικρατώντας του Πορτογάλου Νούνο Μπόρζες με 7-6(1), 6-4 για να φτάσει στα ημιτελικά.
Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον εναρκτήριο αγώνα του στην Αθήνα για να πετύχει την πρώτη του νίκη , 7-6 (3), 6-1, εναντίον του Χιλιανού στην τρίτη του προσπάθεια.

