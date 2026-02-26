Χανιά: Super Puma για Γαλλίδα στρατιωτικό – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο από πολεμικό σκάφος (βίντεο)

“Συναγερμός” σήμανε στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης καθώς γυναίκα στρατιωτικός σκάφους του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο έπλεε 100 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης, τραυματίστηκε και χρειάστηκε διακομιδή στο Νοσοκομείο.

Ετσι, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτέλεσε αποστολή MEDEVAK (επείγουσα αεροδιακομιδή) και μετέφερε τη Γαλλίδα στρατιωτικό στο αεροδρόμιο Χανίων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στρατιωτικός παρέμεινε έως τις 5 το πρωί στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρεται:

«Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου από σκάφος του Γαλλικού ΠΝ, το οποίο έπλεε 100 νμ δυτικά της Κρήτης και το μετέφερε στο αεροδρόμιο Χανίων, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο».

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας:

